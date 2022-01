Vizzotti a un antivacunas: "Estudiamos 20 años la estrategia de vacunación"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, protagonizó un cruce con un preparador físico que cuestionó la efectividad de las vacunas contra el Covid y el video de la discusión rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La discusión entre la funcionaria nacional y el joven se produjo en Chubut, a donde la titular de la cartera sanitaria había viajado para visitar a su par provincial, Fabián Puratich, con el objetivo de recorrer dispositivos de vacunación para monitorear in situ el ritmo de la campaña de vacunación contra el Covid-19.

En esa visita a la ciudad de Trelew, el preparador físico increpó a la titular de la cartera sanitaria y le reprochó que las ocho personas internadas en terapia intensiva en Comodoro Rivadavia contaban con el esquema completo de vacunación, en una clara demostración de desconfianza a la estrategia para combatir el coronavirus. Además, afirmó que se trata de "una nueva vacuna" por su nueva tecnología.

"Vos sos preparador físico, nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación", subrayó Vizzotti y rechazó la afirmación al declarar que las únicas vacunas que utilizan nueva tecnología son las de Pfizer y Moderna. "Todas las demás vacunas tienen plataformas que se vienen utilizando hace un montón de tiempo. Ustedes no tienen toda la información y ven sólo una parte", concluyó la ministra de Salud.

"Nosotros escuchamos a todo el mundo y le tratamos de explicar. Lo que nos pasa con la gente como vos es que no escuchan", afirmó la funcionaria. Y el joven le respondió: "Yo escucho todo lo que ustedes proponen".

"Te entiendo la preocupación. Ahora, en este momento, no me estás escuchando. Entiendo que vos estés preocupado, que te preocupe mucho lo que escuchás de todo el mundo. Lo que es difícil de hacer es cuando no hay forma de que nosotros podamos transmitir toda la información que hay", planteó la ministra, quien luego agregó: "Entonces, el ministro te citó, está abierto, como nosotros hablamos ayer con otra persona que tiene dudas. ¿El problema sabés cuál es? Que no va a cambiar tu opinión".

