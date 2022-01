Talleres ya conoce a sus rivales en el torneo internacional de verano

El Torneo de Verano que se desarrollará en la ciudad de La Plata y que contará con la presencia de Boca, Independiente, San Lorenzo, Talleres, más los chilenos Colo Colo y Universidad de Chile, ya tiene fixture, aunque se desconoce si tendrá público en las tribunas. La 'T' debuta el 18 ante el Rojo de Avellaneda.

La organización del evento confirmó el estadio "UNO" de Estudiantes de La Plata como sede del certamen que se extenderá del viernes 14 al martes 25 de este mes.

Los equipos estarán divididos en dos grupos con Boca, Colo Colo y Universidad de Chile en el A y San Lorenzo, Independiente y Talleres, en el B.

Cada conjunto se enfrentará a los rivales de su zona y los dos primeros avanzarán a la final para definir al campeón.

Debido al aumento de casos de Covid-19 en todo el país aún no se definió si los partidos contarán con público, algo que se resolverá 48 horas antes de cada cotejo en base a la situación epidemiológica.

Fixture del Torneo de Verano 2022:

Grupo A.

Viernes 14 - 21 hs.: Colo Colo vs. Universidad de Chile.

Lunes 17 - 21 hs.: Boca vs. Colo Colo.

Jueves 20 - 21 hs.: Boca vs. Universidad de Chile.

.

Grupo B.

Sábado 15 - 21 hs.: Independiente vs. San Lorenzo.

Martes 18 - 21hs.: Talleres vs. Independiente.

Sábado 22 - 21hs.: Talleres vs. San Lorenzo.

Final:

Martes 25 - 22 hs.: ganador del Grupo A vs. ganador del Grupo B.

Fuente: NA

