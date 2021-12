El fútbol cordobés, coqueteando con el título pero sin conquistas

Un complejo 2021 transitaron los equipos cordobeses con muchas expectativas, sueños frustrados, protagonismo en algunos casos y desencanto en otros. Entre las limitaciones de la pandemia por Covid 19, jugar sin hinchas en los estadios salvo los últimos juegos y un mercado de pases tan extraño como particular, dejaron saldos especiales en cada club, en algunos casos ratificando un proyecto o línea deportiva-institucional, y en el otro, detalles por corregir en borrador, sobre todo en gestión e idoneidad en la materia.

Mientras Talleres consolida su proceso de crecimiento, quedando a un paso de su primera corona nacional, en Belgrano lamentan las consecuencias del cambio y la transición dirigencial con la llegada de Artime a la presidencia, mientras el equipo sigue sufriendo frustraciones que cotizan el doble en el ánimo al estar en la Primera Nacional. Instituto por su parte sigue lejos del protagonismo, apuntando a una reestructuración del departamento fútbol de la mano de una dirigencia siempre seguida de reojo y siendo comparada por su gran capacidad en el básquet, situación que buscarán equiparar para conformar unidad general. Y un equipo ambicioso. Racing, en cambio, pasó del infierno a un escalón del cielo y la Primera Nacional, quedando a un penal de la chance de doble ascenso en un año, mientras encamina su estructura de entidad amateur a una de carácter profesional, con todo lo que eso conlleva. Con esos panoramas institucionales y deportivos, el 2022 llega como una nueva oportunidad, siempre tomando de base el 2021 postergado y golpeado por el parate de la pandemia de Covid 19, con excepcionalidad que todavía siguen en materia de análisis y objetivos en común que aún siguen sin resolverse. No obstante, ninguno renuncia al sueño de volver a intentarlo en el año del Mundial.

Belgrano, entre promesas y desajustes

Quedó cerquita de la clasificación. No obstante, en Belgrano están aprendiendo, sobre todo su flamante presidente Luis Artime, que en la Primera Nacional lo aconsejable es hablar lo menos posible y trabajar más. El triunfo electoral ante el contrincante histórico Armando Pérez lo motivó a promesas que no pudo cumplir en cancha en un Belgrano cuya historia reclama el ascenso a Primera División y que a pesar de contar con uno de los presupuestos más altos de la Primera Nacional, no pudo ni siquiera meterse en la zona de reducido. Terminó siendo un desacierto la contratación de Alejandro Orfila y con Guillermo Farré como primera experiencia al frente de un equipo se logró enderezar el rumbo pero sin cumplir el objetivo, ni siquiera con el retorno de sus hinchas al Gigante de Alberdi, algo que se cuenta como una motivación y que no terminó de dar sus frutos o no fue aprovechado por sus protagonistas.

. Su llegada le dio algo más de identidad y orden al equipo, ya que conoce la idiosincrasia de los colores celeste como nadie, aunque lo mismo el buen juego estuvo lejos de aparecer. Momentos de replanteos y de análisis en todas sus áreas, autocrítica puertas adentro y a preparar motores para el 2022, en una nueva oportunidad para apostar de nuevo, con menos margen de error y más idoneidad a la hora de elegir las fortalezas del equipo, para no depender tanto del humor del goleador Pablo Vegetti sino de la elaboración de sus más dotados hombres, como Bruno Zapelli, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Miño.

Reestructuración total en Instituto

Nunca pudo hacer pie Instituto en el año. Ni con pandemia ni con el retorno del hincha a la cancha. Del DT Fernando Quiróz apostó a un nacido en la cantera como Mauricio Caranta y el tiro terminó saliendo por la culata. Como consecuencia de dicho paso en falso, llegaron las renuncias del presidente y vice Roberto Castoldi y Mariano Carbonari, quedando Juan Manuel Cavagliatto como máxima autoridad, cuando su principal aporte fue siempre al básquetbol donde Instituto figura entre los privilegiados en la Liga Nacional. Incluso ganó el Súper 8, pero la gran deuda es recuperar el nivel y la autoestima de un equipo que siempre fue de los más fuertes de la categoría y hoy lo tiene mitad de tabla con suerte. Estamos hablando del fútbol, claro.

¿Y ahora? Con la suerte dispar de la contratación de Caranta, la novedad en Alta Córdoba es la renovación y reestructuración del departamento fútbol, la creación de una visoría técnica y la contratación de la figura de un mánager como Federico Bessone, como para lavarle la cara a un proceso que necesita levantar desde lo futbolístico de manera imperiosa. Con la rápida contratación del joven DT Lucas Bovaglio la apuesta es empezar de cero un nuevo proceso que ya cuenta con tres caras nuevas (Bochi, Cerato, Corda) más otros nombres en danza, en busca de darle la identidad a la “Gloria” que sus pergaminos demandan.

Talleres, el más consolidado

Un año soñado, nunca tan cerca estuvo Talleres de levantar su primer título nacional justo en un año donde volvió a conocer las mieles internacionales. Pero la postal favorita del hincha será la peregrinación masiva a Santiago del Estero, con más de 15 mil personas en el estadio Madre de Ciudades, a pesar de que la fortuna de los penales lo dejó sin alegrías en la esperada final de la Copa Argentina ante Boca. Y en eso mucho tuvo que ver el DT Alexander Medina, cuyo vacío se sentirá con su partida luego de cumplir un ciclo de dos años y medios, con balances altamente superavitario.

El 2021 comenzó con un albiazul en la Copa Sudamericana, con dos triunfos históricos de visitante ante el subcampeón Bragantino en Brasil y frente a un poderoso histórico como Emelec en Ecuador. No obstante, no era necesario ser analista profundo para entender que el plantel era corto en recursos y que tarde o temprano, dicha carencia le terminaría pasando factura. Las ventas de Tomás Pochettino, Piero Hincapié, Franco Fragapane y Federico Navarro (ya con el torneo en marcha) provocaron algunas debilidades en el equipo pero así y todo lo mismo fue protagonista. Ya con la salida de Navarro a Estados Unidos la relación del “Cacique” con el presidente Andrés Fassi se fue deteriorando al punto de cortarse definitivamente el vínculo, luego de haber sido protagonista y puntero en gran parte del torneo de la Liga Profesional, sucumbiendo ante el imbatible River Plate. Sin embargo, la gente volvió a ilusionarse y a soñar a lo grande, será cuestión de imitar la talla de la vara dejada este año y apostar con el nuevo DT a imitar la campaña. Mientras tanto, el proyecto deportivo e institucional de consolida, justo en un año 2022 que lo tendrá de participante otra vez en la tan deseada Copa Libertadores de América. Probablemente sin una de sus figuras, Diego Valoyes, el más codiciado por el mercado. Ni con Enzo Díaz ni Nahuel Tenaglia.

Racing, nunca tan cerca

A 90 minutos de la Primera Nacional y a un penal de diferencia quedó Racing de Nueva Italia, luego de que en febrero disputara la primera fecha del Regional Amateur que ganó de punta a punta para meterse de lleno como favorito en el Federal A. Un cambio de vida, un renacer institucional y deportivo vivió la “Academia” con el reencuentro de su gente luego de varios años de ostracismo en el Federal B y una intervención judicial, de repente se midió con los más fuertes de la categoría y terminó en lo alto de la tabla anual. Al elenco conducido por el DT Hernán Medina le faltó experiencia y control de temperamento en los partidos cruciales, donde pesa más la inteligencia, el oficio que el talento, algo que no pudo hacer valer en la final con Deportivo Madryn ni con Chaco For Ever, a pesar de que fue el equipo más efectivo del año según la tabla de posiciones.

La juventud hizo mella en este grupo que quedó a un paso de la gloria pero sin reproches, ya que en enero se encontraba sin recursos y en un torneo amateur. El salto fue considerable y ahora es cuestión de que tanto la dirigencia como el DT aprendan de los errores inocentes propios de la maduración de un equipo y de un proceso, para devolver a Racing en los planos importantes del fútbol argentino. Su arquero Leandro “Calidad” Rodríguez, el defensor Facundo Rivero, la voz de mando de Emanuel Giménez, el vértigo de Leandro Fernández, la velocidad de Franco García y la cuota de gol de Diego Jara son los apuntes principales donde por Nueva Italia sostienen la ilusión de repetir la campaña.

Messi y La Copa, la imagen del año

Quedará grabado en la retina de todos los futboleros el 10 de julio cuando Lionel Messi conquistó el Maracaná con la Selección Argentina, al vencer 1 a 0 a Brasil y de esa forma coronarse campeón de la Copa América. El gol de Di María fue suficiente para cortar 28 años de sequía de títulos en mayores, con el valor agregado de conseguirse nada menos que con el rival de siempre. Y de paso, para que Messi se pueda sacar la espina de no ganar títulos con la Selección, reclamo que viene soportando desde su debut, allá por 2005.

