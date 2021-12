Juez y el Consenso Fiscal: “Es darle a los gobernadores licencia para matar”

El día después de la firma del Consenso Fiscal, el senador Luis Juez aseguró que se trata de "una mentira" que solo le otorga facultades a los gobernadores para aumentar los impuestos.

"Esta mentira de los gobernadores y el Consenso Fiscal, que implica darle una ametralladora para que salgan a matar a sus contribuyentes", definió el ex intendente de Córdoba en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, con respecto a la provincia, señaló: "Estamos en medio de una gran ensalada de mentiras, Schiaretti firma pero no aumenta, porque Córdoba es la provincia más cara del país, no tiene margen, no hay alícuotas que pueda tocar".

Por otra parte, Juez criticó la convocatoria del Gobierno al explicar los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante los gobernadores para el 5 de enero de 2022.

"Estamos en un fango de mentirosos, donde el presidente le dice a los gobernadores que les va explicar el plan con el FMI, que no tiene ningún plan", afirmó, tras lo cual agregó: "En definitiva, no son los gobernadores los que votan en diputados y en senadores. Podrían haberlo hecho antes".

"Hay mucha expectativa para ver qué va a hacer el Gobierno", señaló el funcionario, mientras que indicó que el oficialismo debería generar un diálogo con la oposición para discutir los temas que atañen al país.

Para Juez, el de Alberto Fernández es "un Gobierno que acumula fotos" y añadió: "Es como una quinceañera que junta álbum de fotos para preparar el vídeo del sábado a la noche. Lo veo poco serio".

Por último, criticó el proyecto de ley que apunta a legalizar el juego online y las apuestas en la provincia: "Es sacarle plata a los pobres para enriquecer al Estado, es una gran falacia".

Fuente: NA

