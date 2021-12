El Gobierno provincial confirmó que firmará el Consenso Fiscal: viaja Calvo

El acuerdo se firmará el lunes tras una reunión de gobernadores en Casa Rosada. El Gobierno de la Provincia ya anticipó que no aumentará impuestos.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba confirmó este lunes que suscribirá el acuerdo Fiscal con la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo. En ese marco también se adelantó que Manuel Calvo asistirá al encuentro que Alberto Fernández tendrá con los gobernadores este lunes para firmar dicho acuerdo.

"El gobierno de la Provincia informa que, este lunes 27, suscribirá el Consenso Fiscal 2021, pero no aumentará impuestos. Córdoba firmará el consenso fiscal, no obstante no aumentará impuestos ni creará nuevos, más allá de las facultadas que otorgue el acuerdo", señalaron oficialmente desde la Provincia exponiendo las "condiciones" con las que la gestión Schiaretti acepta lo propuesto por la Nación.

El consenso fiscal que se firmará el lunes establece un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y prevé mantener la autonomía y las facultades tributarias propias.

Estas últimas se habían eliminado en 2017, cuando la Nación y las provincias, con excepción de San Luis, La Pampa y la CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III, que estableció un cronograma de reducción de alícuotas y se les prohibió a los gobernadores aumentar las alícuotas impositivas provinciales.

El borrador del nuevo acuerdo comenzó a circular en las últimas horas y el Gobierno nacional espera firmarlo el próximo lunes en Casa de Gobierno, tal como adelantó en la conferencia de prensa del jueves la portavoz Gabriela Cerruti.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado que no firmará el nuevo consenso.

"La Ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos. En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso mismo no vamos a firmar el consenso fiscal", había señalado Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa.

Con la misma postura respecto al aumento de impuestos, el Gobierno de Córdoba parece haber elegido, esta vez, el camino del consenso.