Adolescente atropellada: se entregó el conductor de la camioneta

El basquetbolista que conducía la camioneta involucrada en el siniestro se entregó este viernes. Negó la existencia del acoso y dijo que su intención no fue profugarse.

El basquetbolista de Instituto que conducía la camioneta involucrada en el siniestro en el que una joven fue atropellada por otro vehículo en la madrugada del jueves en la esquina de Humberto Primo y General Paz y se había dado a la fuga, se entregó este viernes a las autoridades según confirmaron fuentes judiciales.

La adolescente, de 17 años, fue embestida mientras esperaba un remis junto a dos amigas y perdió una pierna tras el accidente, que según se pudo reconstruir a partir de los relatos ocurrió cuando las chicas estaban aguardando un taxi y una Toyota Hilux con cuatro ocupantes, frenó frente a las adolescentes y quedó mal estacionada. Ante esta situación, un Peugeot 207 que venía detrás de la camioneta realizó una maniobra para esquivarla y terminó atropellando a una de las jóvenes, quien fue trasladada de inmediato al Hospital de Urgencia.

El automóvil que embistió a la joven era conducido por un hombre de 58 años, quien fue imputado por el fiscal a cargo de la investigación, Rubén Caro, por el delito de "lesiones graves agravadas por el uso de vehículo". En tanto, las pericias arrojaron que el conductor no estaba alcoholizado y también señalaron la solidaridad que le prestó a la víctima.



Cabe recordar que una de las amigas de la joven contó en diálogo con la prensa: "No nos choca la camioneta, sino otro vehículo, pero la Hilux fue la causante. Se estacionó de golpe y no puso baliza ni nada para que el otro automovilista pudiera ver que estaba parada".

"Se estacionó de golpe y empezó a acosarnos. En el momento en que el Peugeot chocó a mi amiga, los de la Hilux se fueron del lugar. Fue todo tan rápido que no recuerdo el color", añadió.

En cuanto a la víctima, su cuadro era grave y profesionales médicos decidieron amputarle su pierna izquierda por debajo de la rodilla.

El conductor de esa camioneta resultó ser Gastón Federico Elías, escolta de Instituto que negó la existencia del acoso y aseguró su intención no era profugarse sino asesorarse con un abogado. “Les preguntamos si iban a hacer algo. Nos dijeron que no. En ese momento arranco y después escucho la frenada. Del shock los otros chicos decían que nos vayamos. Y aceleré. La situación me dejó conmovido, shockeado”, había afirmado en diálogo con Canal 12.

