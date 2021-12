A los 69 años falleció bell hooks, escritora y activista feminista

La influyente ensayista estadounidense Gloria Jean Watkins falleció a los 69 años. Más conocida por el nombre con que firmaba sus libros y ensayos, bell hooks –en minúscula–, arrastraba una prolongada enfermedad. Murió en su casa de la ciudad de Berea, en Kentucky.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por sus familiares y adelantada por el Herald Leader de Lexington. En sus ensayos, que últimamente estaban siendo traducidos al castellano, hooks anticipó algunos de los debates teóricos que se viven hoy en las izquierdas.

Poeta, ensayista y crítica cultural, en sus más de 40 libros –traducidos a una quincena de lenguas– analiza la interrelación entre diferentes formas de opresión y explotación: por motivos de sexo, clase y raza. En la actualidad era profesora en la Universidad de Berea.

Adscrita a la Tercera Ola del feminismo y al enfoque de la llamada 'interseccionalidad', fue muy crítica con "el feminismo blanco aburguesado de clase media y clase alta", al que veía como insensible hacia las cuestiones de raza o de clase social. Su pensamiento se dirige a combatir estructuras de poder entrecruzadas y que genéricamente definía como "patriarcado capitalista, supremacista blanco e imperialista"

Gloria Jean Watkins nació en Hopkinsville, Kentucky, el 25 de septiembre de 1952. Era la cuarta de siete hermanos. Su padre era bedel y su madre empleada doméstica. En su infancia asistió a las escuelas segregadas por raza en el condado de Christian. Posteriormente estudió en la Universidad de Stanford en California, cursó un máster en la Universidad de Wisconsin y un doctorado en literatura en la Universidad de California en Santa Cruz. Publicó su primer libro de poemas en 1978 'And There We Wept', bajo el pseudónimo de bell hooks, que tomó prestado de su bisabuela.