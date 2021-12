“El salario del docente cordobés quedó detrás del de Santa Fe y Buenos Aires”

El titular de la Uepc, Juan Monserrat, señaló que si la Provincia no adelanta la suba salarial prevista para enero, la brecha será muy grande y el inicio del ciclo lectivo podría verse alterado.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) convocará este miércoles a una asamblea general para insistir en el reclamo de dos ejes que motivaron sendas peticiones al Gobierno provincial y la realización de dos grandes movilizaciones antes y después de las elecciones generales de noviembre. Se trata del pedido de adelantamiento de las pautas previamente acordadas por los aumentos salariales y la erradicación del diferimiento de dichas subas en el pago a los jubilados docentes.

En diálogo con La Nueva Mañana, el titular de la Uepc, Juan Monserrat, confirmó que tras ambas presentaciones y protestas no obtuvieron ninguna respuesta por parte del Estado. “Nosotros advertimos que los valores de la recaudación provincial desde enero hasta la fecha han rondado el 56%; que el índice del precio al consumidor ha estado en el orden del 43,5% y el aumento salarial de los activo en el 40%. Sin embargo, el aumento de los haberes previsionales ha sido del 32,5%. Realmente no se entiende porqué el Poder Ejecutivo no corrige la pauta salarial”, dijo.

Al respecto, señaló que en la asamblea general del miércoles, plantearán la necesidad de convocar urgentemente a la comisión paritaria. “Entendemos que cuando tengamos que discutir los salarios en el mes de febrero, la brecha salarial va a ser extremadamente grande con lo cual el comienzo del ciclo lectivo se puede ver alterado. Esto es algo que no queremos bajo ningún punto de vista porque ya los alumnos y las familias están esperando que el Estado y las escuelas funcionen con normalidad el año próximo”, advirtió Monserrat.

El secretario general del gremio docente recordó también que la paritaria nacional donde participa CTERA (de la cual Uepc forma parte) cerró en un incremento anual del 50% y que en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe esa misma suba rondó el 53%.

“Nosotros llegaremos recién en el mes de enero al 45,5% de aumento anual. El salario del docente cordobés quedó por detrás del de Santa Fe y Buenos Aires, cuando siempre se había ubicado dentro de los primeros lugares en la Región Centro. Con esta decisión del Ejecutivo de no abrir paritarias y no reconocer el retraso salarial, vemos que hay una contradicción con los números que se dan a conocer de la recaudación. O sea, las posibilidades concretas que tiene el Gobierno de la provincia para satisfacer una demanda legítima y hacer lo que están concretando otros gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional, que es garantizar una suba salarial del 50%. Esto está yendo en perjuicio del docente y del jubilado cordobés”, subrayó.

Por otro lado, Monserrat recordó que, a raíz del otro eje de reclamo, el diferimiento que tiene el jubilado docente en cobrar los aumentos, el gremio acudió a la Legislatura a plantear la necesidad de cambiar el sistema actual.

“Lo que pedimos es que se aplique el fallo Bossio, que indica que el pasivo docente tiene que cobrar el 82% del líquido que cobra quien está en actividad y que se termine con el diferimiento de modo tal que cobren las subas simultáneamente a que lo hacen los activos”, explicó.

Si bien en la Legislatura fue el bloque radical el que elevó un proyecto al respecto para su debate en el recinto, el mismo no obtuvo los votos necesarios. “De todas formas, seguimos insistiendo. Entendemos que este es un reclamo absolutamente legítimo que en algún momento lograremos revertir y que el Gobierno provincial comete un error al no atender dichos reclamos. Porque retrasar deliberadamente la pauta salarial pone en riesgo no solamente el salario de los trabajadores activos y jubilados sino además la capacidad de sostener una educación de calidad”, insistió el titular de Uepc.

Por último, indicó que la discusión que están solicitando debe iniciarse antes de fin de año y no esperar a febrero, como estaba previsto. “La recaudación nacional que se gira a Córdoba y la propia recaudación provincial son visibles. Es claro que con esa realidad económica, al Estado provincial le está yendo muy bien y a los trabajadores y a los jubilados nos va muy mal”, señaló Monserrat.