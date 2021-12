Leonardo Ferreyra: "Me hubiese gustado quedarme en Instituto"

Leonardo Ferreyra, a quien le habían informado en Instituto que no sería tenido en cuenta para el proyecto del año próximo, fue anunciado como incorporación de Almagro.

El lateral derecho, que llegó en agosto de 2020 a la "Gloria, jugó 38 partidos y anotó tres goles con la casaca albirroja.

"Me llevo un club hermoso, importante, su gente nos acompañó en un momento muy malo, y eso me encantó", declaró Ferreyra a Radio Sucesos.

"No tengo mucho para decir más que agradecer, si los dirigentes no quieren renovar están en su derecho, esto es así, y está bien", agregó el defensor en la entrevista; aunque aclaró: "Realmente no tengo problema en decirlo, me hubiese gustado quedarme".