Tras la final de la Copa Argentina: "El proceso de Talleres es muy bueno"

Será cuestión de volver a intentarlo (*)

Las lágrimas de Auzqui. Las lágrimas de Martino. La bronca de Komar. El fastidio de Enzo Díaz. Valen todas esas sensaciones de los jugadores. Son ingratas. Duelen. Pero valen.

Las lágrimas de Gustavo. Las lágrimas del Gordo. La bronca del Mono. El fastidio del Turco. Valen todas esas sensaciones de los hinchas. Son ingratas. Duelen. Pero valen.

Y es necesario desahogarse. Porque las ilusiones eran gigantes. Las ganas eran más grandes que el propio estadio santiagueño. Encima faltó tan poquito... Un penal; y qué lo tiró.

Pero una vez que pasen estas horas, esta infausta sensación, será el momento de reconocer que Talleres tuvo un 2021 sensacional, que le peleó a River en la Liga profesional y a Boca en la Copa Argentina.

No, no, no es consuelo de tontos. Es la realidad. Talleres se codeó con los poderosos del puerto, y les hizo frente. Se puede analizar de que no supo aprovechar el jugador de menos que tuvo su rival. Hoy no sirve esa autoflagelación.

Seguro que la bronca durará y que Navidad no será lo mismo que si los del “Cacique” Medina hubiesen dado la vuelta olímpica. Sin embargo, cuando sea momento de brindar el fanático sabrá sentirse orgulloso. El corazón estará dolido, pero el orgullo será grande. Se estuvo cerca. Tan cerca. Un penal. Una definición por penales. Pero este es el camino.

La clave del éxito no es frustrarse por no conseguirlo, sino que es seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, hasta que la coronación de los sueños se logre. Tarde o temprano, de esta manera, con estas ideas, con esta seriedad, llegará…

Será cuestión de volver a intentarlo: el pueblo Albiazul lo merece.

(*) Por Marcos J. Villalobo - Periodista de La Nueva Mañana.

Es muy valorable

Por: Gustavo Lillo (*)

La final fue muy trabada, muy cortada, no se pudo hacer de ida y vuelta, dinámico y eso hizo que Talleres no pudiera encontrar espacios para aprovechar. Pero está a la vista el proceso que se viene realizando en Talleres. A veces no se da con el resultado que uno quiere, pero en definitiva el trabajo es muy bueno.

Al igual que el trabajo del “Cacique” medina. Haber peleado el campeonato todo el año y la Copa Argentina es muy valorable. Ojalá pueda seguir por mucho más tiempo en Talleres.

(*) Exfutbolista de Talleres

El proceso de Talleres es muy bueno

Por: Daniel Albornos (*)

Más allá de la desazón, el descontento y la amargura que tiene el hincha de Talleres o cualquier persona que pertenece a esta institución, directivos, jugadores, cuerpo técnico, sí es importante saber identificar algunos aspectos. El proceso de Talleres es espectacular, muy bueno, y va a seguir siendo muy bueno y espectacular; y el título llegará pronto trabajando de esta manera. Hay que creer. Después la amargura es por tener la oportunidad tan cerquita y que se te haya escapado en el último penal.



“No pudo ser esta vez, la fortuna de los penales deja a Talleres sin nada. De todas maneras, al grupo lo veo fuerte a pesar de su juventud, tiene un DT a la altura de las exigencias para ser candidato siempre y hay apoyo de todos los sectores. Le jugó de igual a igual a Boca, solo faltó suerte y más efectividad. Este Talleres volvió a enamorar a los hinchas” (Julián Maidana)

Talleres peleó hasta última instancia. Después hay un análisis más profundo, de discutir porqué Talleres no se lo llevó puesto en los últimos 20 minutos cuando Boca se quedó con uno menos por la expulsión de Ramírez. ¿Por qué Talleres no puede superar a sus rivales cuando se queda con uno menos su rival? Eso es un análisis más profundo que se hará. Pero en lo inmediato el proceso de Talleres es muy bueno, estuvo muy cerquita el objetivo.



Salir campeón de la Copa Argentina hubiese sido la frutilla del postre para coronar un proceso muy bueno que se viene realizando.

(*) Exfutbolista de Talleres

