Calu Rivero y Anita Co declaran en el juicio contra Darthés por abuso sexual

Las actrices Calu Rivero y Anita Co declaraban hoy en el juicio por abuso sexual contra el actor Juan Darthés que se realiza en Brasil.

Este miércoles, Rivero desde Italia, y Co, desde Buenos Aires, prestaban su testimonio ante el tribunal brasileño acompañadas por la abogada Raquel Leyenda Hermida.

"Cinco años sin poder decir lo que sentí ni cuánto me dolió y marcó, y eso que tuve y tengo un excelente terapeuta. A veces no necesitás una mano tapándote la boca o una pistola en la cabeza para sentir que se acaba tu mundo", fueron las declaraciones de Rivero cuando habló sobre su experiencia con Darthés durante las grabaciones de la telenovela Dulce Amor, motivo por el que renunció a su primer protagónico en la pantalla chica.

En tanto, Anita Co publicó una carta abierta en su perfil de Facebook para contar que había vivido algo similar durante su participación en la tira Gasoleros, en 1998.

"En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba y yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice, ´Mirá como me ponés´. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui", relató.

Ante estas acusaciones, Darthés decidió denunciar civilmente a Rivero por daños y perjuicios e inició una querella penal por injurias contra Co y Natalia Juncos, que denunció haber sido acosada por el actor durante el rodaje de Se dice amor (2005).

Anita Co ganó el juicio, mientras que Rivero continúa su lucha y semanas atrás anunció que acompañada por la abogada Leyenda Hermida cambió de estrategia legal con el objetivo de probar el abuso sexual a través de pericias psicológicas y psiquiátricas.

