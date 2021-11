Esta semana habrá actividades por el Día Mundial del VIH y el sida

Si la carga viral en sangre es indetectable, no se transmite a los contactos sexuales. Foto: Gobierno de Córdoba.

El Ministerio de Salud dio a conocer las actividades que se realizarán esta semana en el marco del Día Mundial del VIH y el sida, que se conmemora el 1° de diciembre.

Centros de atención primaria de la salud e instituciones de la ciudad de Córdoba y del interior provincial realizarán actividades de sensibilización y también ofrecerán testeos. Para conocer todas las propuestas, se puede ingresar a cronograma VIH-sida.

Además, distintos edificios públicos provinciales y municipales se iluminarán de rojo. Este color se relaciona al de la sangre y también al amor, característica que forma parte del trabajo vinculado al VIH, a su prevención y al cuidado. Asimismo, el lazo rojo identifica a las personas y organizaciones que participan en el abordaje del VIH y el sida. Por lo que la iniciativa busca también visibilizar esta labor e identidad.

El Ministerio de Salud también brinda información clave para un abordaje de la temática libre de discriminaciones y que aporte a su vez al sostenimiento de los cuidados preventivos.

Trato adecuado

La iniciativa de trabajar en el trato adecuado busca esclarecer los conceptos relacionados a esta situación de salud, ya que su uso incorrecto causa confusiones, lo que afecta negativamente a las personas que viven con VIH o sida, como así a quienes no tienen este diagnóstico.

Al respecto, Diosnel Bouchet, a cargo del Programa de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales, expresó: “Muchas veces, el desconocimiento en torno a ciertos términos puede provocar miedos, estigmatizaciones, perjudicar el sostenimiento de tratamientos, o retardar la detección de la infección”.

Así, tanto el conocimiento de información como el buen manejo de la terminología por parte de toda la comunidad es indispensable para la prevención, disminuir prejuicios y para el bienestar de las personas que viven con la infección.

VIH y sida

Una diferencia importante que debe considerarse es entre la infección con el Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH- y su etapa avanzada, llamada Síndrome de inmuno deficiencia adquirida (sida). Así, el sida se refiere a un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuficiencia del sistema inmune (inmunodeficiencia) causada por un virus que se transmite de persona a persona (adquirida).

La importancia de una detección temprana del VIH reside en que se trata de un virus que afecta de manera progresiva al sistema de defensas del organismo, propiciando la aparición de enfermedades oportunistas, que indican un diagnóstico de sida. En este sentido, la detección precoz favorece un tratamiento oportuno, lo que mejora la posibilidad de ampliar la calidad y cantidad de vida.

El VIH se transmite, no se contagia

Cuando se hace referencia a cómo se contrae la infección de VIH, suelen utilizarse de manera indistinta los términos “contagio” y “transmisión”, sin embargo, existe una importante diferencia en sus significados.

Un contagio implica que una persona puede infectarse al tomar contacto con microorganismos que se encuentran en el ambiente (aire, agua, alimentos, etc.) o en animales también. En cambio, una transmisión ocurre a través de un intercambio de fluidos entre quien tiene el virus y quien no.

Debido a que el VIH es un agente que se aloja y multiplica en las células del sistema inmunológico, solo puede vivir dentro del organismo humano y muere luego de un tiempo en el medio ambiente.

Así, lo adecuado es hablar de una transmisión de VIH. En este caso, los fluidos que deben considerarse son la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna.

Al utilizar de manera correcta los términos contagio y transmisión, se evita la multiplicación de falsas ideas o mitos relacionados a los niveles de exposición, que en muchos casos provocan estigmatizaciones y problemas en los vínculos sociales.

En cuanto a las principales maneras de prevenir la transmisión, se encuentran el uso de preservativo o campo de látex, de forma adecuada y en cada relación sexual; no intercambiar ni compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con distintas personas; y realizarse los test ante situaciones de sexo no protegido y en cada trimestre del embarazo.

Conocer las vías de transmisión permite ajustar los cuidados preventivos y también conocer cuáles situaciones son de riesgo y cuáles no para esta infección.

Asimismo, tener presente las maneras de circulación del VIH ayuda a comprender que cualquier persona que no haya tenido los cuidados necesarios puede contraer el VIH, y que la posibilidad de infectarse se relaciona más bien a los niveles de exposición y las chances de disminuirlos que tienen o no las personas. En este sentido, cabe destacar que estas chances están fuertemente vinculadas al acceso a derechos como también a la información disponible.

Detección de VIH

Esta afección puede no mostrar síntomas por mucho tiempo, por lo que la única manera de saber si se contrajo VIH es a través de una prueba de laboratorio, un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos al VIH.

Existen dos tipos de test: el llamado ELISA que es una extracción de sangre y se realiza en un laboratorio, y el test rápido, para el que se depositan unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva y cuyo resultado se obtiene veinte minutos después. En ambos casos, si el resultado es positivo, debe ser confirmado.

Cabe destacar que se trata de estudios voluntarios, confidenciales y gratuitos, y que no requieren orden médica.

Periodo ventana

El periodo en que una persona entra en contacto con el virus y su prueba da positivo, es de 30 días, y se denomina periodo ventana. Esto quiere decir que, durante este tiempo, los análisis pueden resultar negativo, aunque la persona tenga el virus. Por esta razón, si ante una situación de riesgo, el análisis se hizo durante el mes siguiente y el resultado fue negativo, es importante repetirlo.

Si la carga viral en sangre es indetectable, no se transmite a los contactos sexuales. La consigna Indetectable = Intransmisible – I=I – hace referencia a que, si una persona con VIH accede y sostiene su tratamiento, y mantiene la carga de virus indetectable en sangre (significa que los análisis no lo detectan debido a su reducida cantidad) por más de 6 meses, no transmite por vía sexual.

I=I no quiere decir que el virus se haya eliminado. Por ello, aunque las personas con VIH mantengan la carga viral indetectable, deben seguir la recomendación de no compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes y no amamantar.

Confidencialidad

Es clave conocer también que, de acuerdo a la ley 23.798 y su reglamentación, quienes tomen conocimiento de que una persona vive con VIH o sida, tienen prohibido revelar esta información y no pueden ser obligadas a compartirla.

En este sentido también, la Resolución Nº 270/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación indica que los y las postulantes a puestos de trabajo pueden denunciar la solicitud de acceder a pruebas de VIH en exámenes pre ocupacionales.

Acceso a los estudios y consultas

Las personas interesadas en realizarse pruebas de detección para VIH y otras ITS, pueden solicitarlas en los distintos hospitales y centros de salud públicos. El listado completo de estas instituciones puede conocerse a través de este enlace.

Para consultas, el programa VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con la línea telefónica 0351- 4338919, el correo electrónico [email protected], la vía WhatsApp 351-704-82-22 y también la página de Facebook: Programa sida Córdoba.