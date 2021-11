Rodrigo Garro: "Soy jugador de Instituto y tengo mi cabeza acá"

"Yo tengo contrato con el club hasta el año que viene y mi cabeza está acá. Uno siempre quiere crecer. Se que hubo algunos intereses de Primera pero sólo eso. Yo estoy enfocado en Instituto", declaró el mediocampista ofensivo Rodrigo Garro.

Garro fue uno de los jugadores de mejor rendimiento en la "Gloria", dentro de un contexto no tan bueno del equipo. Por tal motivo, por estas horas se rumorea que el jugador podría recibir ofertas.

En ese marco, en declaraciones al programa La mesa del fútbol, que se emite por radio Pulxo, sostuvo: "Hasta el momento yo no sé nada. Soy jugador de Instituto y tengo mi cabeza acá. Quiero que el club siempre esté en lo más alto".

Además, el futbolista expresó: "Siempre sueño con que el equipo ascienda a Primera".

Sobre el supuesto interés de Talleres, Garro afirmó: "No me di lugar a pensar en jugar en Talleres, porque a mi no me llego nada formal. Hoy no sabría responder esa pregunta".

En cuanto al andar del equipo, el "Gordo" expresó: "No fue bueno el campeonato para nosotros por no lograr los objetivos. Ver los equipos que llegaron al Reducido me dio bronca porque pudimos haber estado. Lo general del equipo opaca mi buen momento personal".