Dalbón calificó de "tortuga" al juez que investiga el crimen de Lucas González

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia del adolescente asesinado Lucas González, cuestionó la demora del juez a cargo de la investigación, de quien dijo que es "una tortuga", por no ordenar las detenciones de los tres policías de la Ciudad acusados del crimen, y calificó de "asesinos" a los efectivos involucrados tras afirmar que "no existió gatillo fácil, porque acá no había delincuentes, sino tres chicos inocentes que estaban comprando un jugo".

Tras la reunión que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, el letrado anunció que pedirá "el juicio político para que sea destituído el juez de Menores Alejandro Cilleruelo (el primero que intervino en el caso), porque dejó en libertad a los policías que seguramente todavía nos están mirando por televisión".

Dalbón dijo que lo que exhibieron durante el encuentro "pone blanco sobre negro sobre la honorabilidad de los chicos, que no han mostrado más que venir de jugar al fútbol", y manifestó haber quedado "consternado por algunas imágenes porque puede ser el hijo de cualquiera".

"Estamos hablando de tres asesinos que debían cuidarnos, no estamos hablando de la Policía. Lo que hicieron fue asesinar a un chico, quitarle todos sus sueños, destruir a una familia y vaya a saber dónde están porque parece una tortuga el juez que tiene la causa. La verdad que no entiendo porque no dispone la detención habida cuenta de que están cercados, a punto de ser detenidos, y solo falta eso", señaló.

El abogado afirmó que el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva "seguramente están mirando por televisión porque hasta que se digne el juez a pedir la detención deben estar pensando de qué manera se van a defender". "Los vieron (a los cuatro amigos), los esperaron y lo mataron", indicó Dalbón y agregó: "Habrá que analizar de donde vinieron los tiros, cuestión que puede agregarle a la calificación el agravamiento con alevosía que es la indefensión de la víctima y los chicos que estaban indefensos, no tenían idea lo que iba a pasar".

En tanto, el abogado adelantó que el día martes va a "interponer el juicio político para que sea destituido el juez de menores que dejó en libertad a los policías". "Espero que el Consejo de la Magistratura deje de dormir porque no está solo para nombrar jueces sino que también para destituirlos", señaló.

Por otra parte, el letrado felicitó a D'Alessandro por el "control civil" a la Policía de la Ciudad a la que calificó como "impresionante". "En eso debo felicitarlo porque realmente hay un control civil a la Policía que va a dejar mucho para debatir y hablar y para que después exista una resolución judicial que le de paz a la familia", destacó.

Para el abogado, "esto no tiene banderías políticas ni grieta" dado que sigue pensando que la víctima podría haber sido su hijo que juega al fútbol en las divisiones inferiores de Racing Club.

Por último, Dalbón sostuvo que este caso no fue de "gatillo fácil" porque en esas ocasiones ocurre cuando un policía enfrenta a un delincuente y "sin dar la voz de alto se apura aprieta el gatillo". "Acá no había delincuentes, por lo tanto no hay gatillo fácil, acá lo que había era una pistola, un asesino y una víctima que era Lucas González", cerró.

Por otro lado, D'Alessandro contó que ayer lo invitaron al abogado de la familia "para mostrarle cuál es el control civil sobre la fuerza de seguridad con el geo posicionamiento de cada efectivo y vehículo, como se resguardan las grabaciones de las modulaciones y de las cámaras de seguridad". "Nosotros iniciamos un sumario administrativo en el que desarmamos a los tres efectivos, los corrimos de las cuestiones operativas, resguardé las pruebas de este control civil y dispuse la disponibilidad. Estamos esperando que libren la orden de detención", afirmó el ministro porteño.

Al respecto, el funcionario dijo que están pidiendo que "la Justicia actúe de forma rápida por la gravedad del hecho pero también para que la sociedad, y sobre todo la familia, tenga una respuesta". "Por supuesto que es poco y que no alcanza pero lo que no puede pasar es seguir en esta incertidumbre porque este caso es de una gravedad importante. Son tres personas que estaba disfrazadas de policías, están fuera de la Ley", aseguró.

Finalmente, D'Alessandro explicó los "dos tipos de tareas que (los policías) realizan de civil" y cómo deben cumplir las reglamentaciones al momento de actuar. "Una es cuando está la orden judicial en una investigación específica y otra cuando actúan en prevención, como por ejemplo para ubicar puntos de venta de drogas o para ubicar aquellos que son los marcadores en las salideras bancarias", aseveró y aclaró: "Hay algo que es un requisito fundamental e inquebrantable al momento de actuar que es que siempre tiene que identificarse y en ese caso queda demostrado que este protocolo no se cumplió".

