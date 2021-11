Scaloni confirmó que el cordobés Julián Álvarez ya está disponible

El DT de la Selección Argentina aseguró en conferencia de prensa que el delantero de River "no tiene ningún tipo de problemas".

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, le llevó tranquilidad a todo River por el estado de Julián Álvarez.

En la conferencia de prensa que brindó este lunes en Ezeiza, el DT de la "Albicelestes" informó que el delantero cordobés se había realizado controles por "una cuestión de seguridad" y aseguró que está disponible para enfrentar a Brasil en San Juan.

"Lo de Julián no es nada, es sólo un control para nosotros. Él refería unas molestias en al nivel del pubis y por control nada más le mandamos a hacer. Al ser en el último día antes de viajar a Uruguay, no tuvimos tiempo de hacérsela acá y se la tuvimos que hacer en Uruguay por una cuestión de seguridad y control. No hay ningún tipo de problemas con él y está disponible", manifestó al respecto Scaloni.