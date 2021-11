“Con Mutis por foro recuperé mi voz propia”

Especial para La Nueva Mañana

¿Qué es ser actor en Villa María? ¿Qué se siente? ¿Por qué alguien sería actor en Villa María? ¿Por qué alguien de Villa María que quiere ser actor se quedaría en Villa María a actuar? ¿Cuál es nuestra historia con el teatro en Villa María?

Mutis por foro es el libro que está gestando la escritora, editora, docente e investigadora Virginia “La Vampira” Ventura, a través de un proceso de producción cultural “con el backstage a la vista”, recuperando las historias de siete actores “del interior del interior”, compartiendo avances y complicidades con su comunidad de Instagram que le convida cafecitos para que suelte la lengua y como dice ella “descubriéndose periodista”, apasionada por la escritura de no ficción y divirtiéndose mucho en todo el proceso.

El nombre Mutis por foro -que procede del léxico teatral y hace mención a quien abandona el escenario en un momento determinado de la obra y también, aunque con menos frecuencia, a los actores que permanecen en silencio en escena- fue “un regalo” del poeta Marcelo Dughetti en una sobremesa de paella, en la que Virginia compartió unos primeros borradores con él y Darío Falconi, su amigo y socio editor en Apócrifa Editorial y donde de algún modo no solo se decidió el nombre sino que quedó una identidad marcada por lo simbólico que era ‘el estar callados’ por el solo hecho de estar en el interior del interior. “Nosotros mismos no hablamos de nosotros mismos porque nos conocemos mucho, viene por ahí lo de mandar a callar y el actor callado esperando que le toque su turno de actuar y de salir de ese silencio”, reflexiona Virginia mientras presenta a los actores y actrices, perfiles protagonistas de los relatos de no ficción: Florencia Bringa, Mariana Pons, Valeria Plovanich, María Balanza, Pablo Barone, Sebastián Giordano y Raúl Zuin.

¿Por qué actores? ¿Por qué ellos? ¿Cómo fue el proceso de selección y de escritura de estos ‘perfiles’?

- El teatro es algo que amo. Como dramaturga lo hice en dos oportunidades: en una salió excelente y en la otra la cosa terminó muy mal porque tuve que reclamar derechos de autor y fue muy doloroso para mí, al punto que dejé de escribir, no dimensioné el daño que me había hecho toda esa situación hasta que de repente Mutis por foro me devolvió la vida y las ganas de volver a escribir. Hacerlo desde el periodismo fue un cambio completo de paradigma para mí. Hablar de los artistas ‘del interior del interior’ era la idea desde un principio. Yo vivo en la ciudad de Villa Nueva, mi familia es villanovense de pura raza, y vivimos toda nuestra vida a la sombra de Villa María. Hay un contraste entre las dos ciudades que es muy interesante, que también lo vi cuando estuve en el sur, es también muy fuerte en Córdoba Capital con el resto del interior, o en Buenos Aires con todas las provincias. A mí, mi ciudad me hizo artista. Mi ciudad me hizo escritora de terror porque es una ciudad gótica, muy llena de leyendas con un cementerio que aún en ruinas es mágico. Entonces, me permito hacer arte desde el interior del interior mostrando la mirada de acá, las personas de acá, y las historias de las personas de acá.

En el momento que transité ese malestar espantoso de no poder escribir, leía muchísimo, entre todo un libro de Leila Guerriero: “Teoría de la gravedad” que sentí que me había salvado la vida y que me llevó a leerla completa. Uno de sus libros termina con una frase que dice: “Tenemos que hablar de los comunes, si no desaparecerán, ante nuestros ojos bien cerrados, mundos enteros” y esa frase me cambió. Tengo que hablar de los comunes, porque al final de cuentas los comunes no son tan comunes. ¿Cuánta gente hay acá en Villa María haciendo cosas maravillosas de las que no se habla? Como necesitaba reconciliarme con el teatro decidí que el libro tenía que ser sobre actores y empecé a llamar gente y la gente se fue eligiendo sola, se iban nombrando entre ellos, así fui armando la grilla de los siete personajes. Fue algo mágico.

¿Cuál te parece que es la magia de contar todo lo que vas a hacer por anticipado?

- Villa María y Villa Nueva son un solo pueblo en espíritu y siguen siendo un pueblo chico. Se iban a ir enterando de que estoy haciendo algo, entonces por qué no empezar a generar intriga... También yo estaba intrigada, así que fue ponerme el compromiso de hacerlo bien, comprometerme con la gente que estoy entrevistando y con la gente que lo va a leer, con los amigos, los parientes, los vecinos. Una vez que tuve el nombre empecé a decir que estaba escribiendo “mxf” y que si querías saber qué era me invitaras un cafecito, a los tantos cafecitos iba a revelar. Y ahí nomás a la gente le comió la intriga y me invitó cafecitos. A partir de ahí el proyecto fue tomando mucho vuelo, me lo imaginé con bombos y platillos. Sumé a Sole Pérez, una amiga y talentosísima fotógrafa, me enamoré de los actores, de repente me veía escribiendo y riéndome a carcajadas sola y llorando de tristeza conmovida de lo que me contaban. Para mí todo es texto, veo palabras, escucho voces. Salí a buscar voces porque yo me había quedado sin voz y cuando las encontré recuperé mi voz propia y empecé a contarles a todos lo que estaba haciendo.

El backstage que contás transcurre sobre todo en Instagram, con acciones bien performáticas, ¿cómo contrastan o complementan a la palabra escrita?

- Los docentes somos siempre de alguna forma actores que nos paramos frente a un escenario, tenemos un público… La docencia me ayudó a superar mucho mi problema de timidez, asumir que el personaje de profe también va mutando y cambiando y adaptando. Soy una persona que se divierte mucho, con mi sensualidad, con mi cuerpo, con mi voz. Por ahí no pienso, porque si lo pienso no lo hago, entonces armo un video, lo subo y ya está. Instagram me parece que es una red social alegre que nos da esa dosis de droga de alegría y de belleza. Y esto es un proyecto alegre y bello. Creo que la literatura se volvió aburrida, una cosa académica, con solemnidad. Y la escritura en la red social era divertida. Creo que tiene que empezar a haber buena escritura divertida en las redes sociales. Soy una académica también y cuando escribo me divierto. Quería transmitir eso, que escribir y leer es muy divertido.

Quienes se sientan intrigados por este proyecto pueden invitar cafecitos o suscribirse a Mutis por foro en la página de cafecito.app/vampiraventura para leer adelantos. Las cuentas de instagram de @mutisporforo y

@lavampiraventura cuentan las novedades, generan intriga, abren debate y conversación alrededor de este libro que se está financiando colectivamente y estará listo en marzo próximo.

