Scaloni habló del partido frente a Uruguay: "Si Messi está así, va a jugar"

El DT de la Selección Argentina, en conferencia de prensa, a pesar de no haber confirmado el equipo de cara al partido ante Uruguay, dejó en claro que piensa en Lionel Messi de titular a pesar su disminución física. "Está a disposición. Y cuando está bien, ya saben qué pienso de él. Si Messi está así, va a jugar", declaró Scaloni.

Respecto del enojo de París Saint Germain con Messi y Leandro Paredes, quienes no jugaron los últimos partidos en su club por lesiones pero que lo mismo viajaron para jugar Eliminatorias, comentó: "Entendemos el enojo del PSG, pero es un orgullo que Leo siempre tenga ganas de jugar en la Selección. Es entendible de parte del PSG que entiende que en los último tiempos él ha estado mucho tiempo con la Selección por cuestiones de calendario. No hay manera de no entender la postura de ellos, como tampoco se puede dudar de que nosotros estamos en regla de convocarlo y, si está disponible, de que juegue".

¿Messi va a ser titular? Puntualizó Scaloni de dicha circunstancia dijo: "Messi está bien, se entrenó, fue progresivo, hizo diferenciado los primeros días y ayer intensificó. Esta tarde haremos otro entrenamiento pensando en mañana y si todo está bien, ya saben lo que pienso de sus condiciones". Vale aclarar que la otra opción es el cordobés Paulo Dybala, quien probablemente lo reemplace.

¿Y Paredes? "Leandro Paredes está descartado para este partido, tenemos jugadores que pueden hacerlo igual de bien que él. El equipo es un poco la misma base, hoy definiremos con la situación de Leo y el resto del equipo sería prácticamente el mismo que contra Perú en el último partido, pero eso lo confirmaremos después del último entrenamiento".

Con relación a la química grupal, rescató: "Logramos el juego que todos queríamos y lo pudimos conseguir, les hemos dado minutos a todos y creemos que todos tienen un gran novel más allá de quién juegue cada partido".

A su vez, Scaloni defendió la postura de convocar juveniles en vez de sparrings para ir fogueando los entrenamientos a futuro: "Nuestra idea con los jóvenes siempre estuvo. Lamentablemente, pandemia de por medio y otras cosas, hacían imposible tener a los chicos entrenando. Siempre tuvimos esta idea, creemos que más allá de que algunos tiene un presente muy bueno, el futuro de la Selección son ellos y esta buenísimo que se entrenen con los mejores. Nosotros mamamos eso de chiquitos y es muy importante".