Lucha contra la pandemia: ya son 479 los vacunatorios en la provincia

El Ministerio de Salud provincial informó que, en un trabajo en conjunto con diferentes municipios e instituciones privadas, la provincia ya cuenta con 479 centros fijos y móviles donde colocarse la vacuna contra el Covid-19. En la ciudad capital la oferta abarca los habituales centros fijos, hospitales y CAPS provinciales, Institutos Privados de Salud y los CPC dependientes de la Municipalidad de Córdoba.

Mientras que, en el interior provincial, la estrategia de vacunación avanza sobre los 24 vacunatorios hospitalarios ubicados en los departamentos de cabecera, y puestos móviles y fijos en diferentes centros de salud municipales.

Para más información sobre estos centros, disponibilidad de vacunas, días y horarios de atención, es posible consultar la nueva página del Ministerio de Salud.

A estos centros se suman los operativos territoriales en los distintos barrios de la capital cordobesa, junto a la vacunación en diferentes escuelas y Salas Cuna. En este sentido, es necesario chequear el cronograma semanal que se publica cada domingo.

Esta amplia estrategia de abordaje territorial forma parte del proceso de descentralización de la vacunación contra el Covid-19, cuyo fin es brindar una mayor accesibilidad a la inoculación y de esta forma, alcanzar la cobertura objetivo.



Estrategia de Vacunación

La cartera sanitaria recordó los principales lineamientos que tiene hoy la campaña de vacunación:

Primeras Dosis:

La vacunación con primeras dosis está habilitada para todos los rangos etarios de la provincia, sin turno previo y a demanda, en cualquiera de los vacunatorios autorizados.

En el caso de los menores de edad, deberán asistir acompañados de sus padres, madres o adultos a cargo, con sus respectivos DNI.

Segundas Dosis:

En el caso de los mayores de 18 años, la vacunación de segundas dosis es sin turno previo y a demanda, en cualquiera de los vacunatorios fijos (Centros de Convenciones, Pabellón Argentina, Comedor Universitario u Orfeo) y los vacunatorios de los hospitales provinciales, siempre que se respete el tiempo mínimo estipulado para cada tipo de vacuna.

En este sentido, los intervalos mínimos entre dosis de esquemas homólogos -segunda dosis la misma vacuna utilizada como primera- depende de cada vacuna: 21 días para Sputnik V, Pfizer y Sinopharm; 28 días para Moderna y 8 semanas para AstraZeneca

Para los menores de 18 años, será necesario esperar la notificación que indique día, hora y lugar para completar el esquema. Es importante aclarar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, quienes no lo acrediten no serán vacunados.

En caso de perder el turno para colocarse la segunda dosis, podrán asistir también de manera espontánea a cualquiera de los centros autorizados.

Tercera Dosis:

Actualmente, se coloca una tercera dosis adicional a personas inmunocomprometidas mayores de 3 años con esquema completo de cualquiera de las vacunas habilitadas y mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm.

En ambos casos, no es necesaria una nueva inscripción; la cartera sanitaria ya comenzó a notificar a los grupos incluidos con día, hora y lugar de vacunación. Es importante aclarar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno. De hecho, quienes no lo acrediten no serán vacunados.

En caso de perder el turno para colocarse esta dosis adicional, podrán asistir también de manera espontánea a cualquiera de los centros autorizados.

Las personas inmunocomprometidas deberán presentar la prescripción médica al momento de la vacunación; y en caso de que al anotarse por primera vez no aclararon su condición, podrán actualizar sus datos en la página de web oficial.

La Provincia indicó que, de las personas inmunocomprometidas, el rango etario de 3 a 11 años recibirá dosis adicional de Sinopharm; de 12 a 17 años, Pfizer o esquema homólogo; mayores de 18 a 49 años, AstraZeneca o Sputnik según disponibilidad; y mayores de 50 años, AstraZeneca. Mientras que las personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm complementarán su dosis adicional con AstraZeneca.

