Katopodis sobre Macri: "Tiene que seguir dando explicaciones"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró este martes que el ex presidente Mauricio Macri "tiene que seguir dando explicaciones" en relación a la deuda que su gobierno contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y afirmó que el voto al Frente de Todos (FdT) en las elecciones del domingo constituyen una opción para que "la recuperación" de Argentina tras la pandemia de coronavirus "sea más rápida".

En diálogo con Télam Radio, Katopodis habló sobre las últimas declaraciones de Macri quien esta semana había afirmado que "la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".

"¿Dónde fue a parar la deuda? ¿Dónde fueron los más de mil millones que dejó de endeudamiento a todos los argentinos? Y no hay ninguna duda de que ese endeudamiento no fue a puentes, ni rutas, ni en viviendas, ni en hospitales; no sabemos dónde fue", señaló Katopodis.

En la misma línea añadió que "hay muchas explicaciones que Macri tiene que seguir dando" por la manera en que endeudó al país.

No obstante, el ministro resaltó que "la decisión de este gobierno es negociar y cumplir con el FMI", pero sostuvo que "primero necesitamos generar un millón de puestos de trabajo, primero necesitamos que reabran más de 30 mil Pymes para activar el aparato productivo, primero necesitamos recuperar el salario, el poder de compra de los argentinos".

Para el funcionario, "no hay dudas de que ya arrancó el proceso de recuperación" y agregó que "en la medida de que sigamos manteniendo este rumbo, no hay dudas de que se van a ir encendiendo los motores de la economía".

"Hay señales de recuperación de la economía que van siendo cada vez más firmes, que indican que este año vamos a estar creciendo arriba del 9 por ciento, que el año que viene todas las proyecciones indican que volveremos a crecer, dos años consecutivos que se crece y que eso no ocurre desde 2010", apuntó.

Entonces aseguró que el voto que piden en las elecciones del próximo domingo "es para que la salida y la recuperación sean más rápidas, es para poder apalancarnos y poder avanzar en todo lo que tenemos para avanzar".

Fuente: Télam

