"El Gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba", defendió Carlos Caserio

"Basta de mentiras. El Gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba", expresó el Senador Nacional, Carlos Caserio tras la avalancha de repudios de la oposición sobre los dichos del Presidente en relación a la realidad cordobesa y la necesidad de su "integración" al país.

"Yo sé que es (Córdoba) un terreno hostil. Hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país", había expresado Fernández durante un encuentro que mantuvo días atrás con intendentes, diputados y senadores cordobeses del Frente de Todos.

"Para que de una vez y para siempre (Córdoba) sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto (...) No comparto lo que piensa el gobernador (Schiaretti). Yo no choqué el país, lo chocaron sus amigos", remarcó el mandatario. Y agregó: "Prometí en la campaña no hacer ninguna discriminación con Córdoba y creo haberlo cumplido".

"Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados, de las palabras del presidente @alferdez", publicó el senador del FdT en su cuenta de Twitter para echar luz contra las expresiones de los candidatos a legisladores de Hacemos por por Córdoba y Juntos por el Cambio, que le respondieron al Presidente y marcaron la necesidad de una "Argentina más justa".

— Carlos Caserio (@CaserioCarlos) November 8, 2021

"Córdoba no forma parte del PAÍS que ustedes quieren", se alineó la oposición provincial y cuestionó la mirada del Ejecutivo sobre la provincia. "Sepa que a su desafortunado mensaje le vamos a responder con votos y con la esperanza de un país mejor", aportó este domingo el candidato de Juntos por el Cambio, Gustavo Santos.

