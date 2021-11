Parte médico: CFK transita su post operatorio "con una buena evolución"

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, continuaba este viernes "con una buena evolución clínica" tras haber sido sometida a una histerectomía el jueves en el Sanatorio Otamendi.

A través de un nuevo parte médico, la directora de la reconocida clínica del barrio porteño de Recoleta, Marisa Lanfranconi, señaló que la titular del Senado "cursa su primer día de posoperatorio y continúa con una buena evolución clínica".

"Se mantienen los controles de rutina post quirúrgicos", agregó el escueto informe difundido.

La ex presidenta pasó la primera noche internada allí tras la histerectomía programada que le practicaron el pasado jueves por la mañana.

Según trascendió, la ex mandataria permanecería internada entre tres y cinco días para su recuperación, que luego continuará en su domicilio de Juncal y Uruguay. La operación coincide con el tramo final de la campaña electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, por lo que la ex mandataria no sería parte activa de los últimos días de actividad proselitista.



Fuente: Noticias Argentinas