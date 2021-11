Bullrich puso en duda la operación de CFK y Estévez la cruzó por redes sociales

La titular del PRO sugirió que la vicepresidenta "programó la cirugía para no estar cuando se den los resultados". "Son una usina infinita de odio", replicó la cordobesa.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se refirió en duros términos a Cristina Fernández de Kirchner al cuestionar las razones por las que la vicepresidenta fue intervenida quirúrgicamente este jueves en el Sanatario Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?”, dijo la ex ministra de Seguridad macrista desde Salta, en donde se encuentra en una recorrida de campaña.

Bullrich: “CFK planificó la operación porque no quiere estar. En todos los momentos difíciles Cristina Fernández de Kirchner no está”. pic.twitter.com/DxpSuTU13f — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) November 4, 2021

La diputada cordobesa salió rápidamente al cruce de dichas declaraciones, al señalar que la líder opositora. "No tiene empatía ni respeto por el adversario político".

"Son miserables. Creen que la política es un vale todo. No tienen empatía ni respeto por el adversario político. Son una usina infinita de odio. Por más que se vistan de republicanos son esto", escribió Estévez en su cuenta de Twitter.