"Deben haber acuerdos básicos que trasciendan el mandato de un presidente"

El gobernador Juan Schiaretti participó esta noche de jueves en un acto en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María junto a la candidata a senadora de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo.

En el acto, el mandatario destacó el crecimiento del norte cordobés en los últimos 20 años por la expansión de la frontera agropecuaria. “La abrumadora mayoría de los cordobeses, más allá de las pertenencias políticas, queremos el progreso de Córdoba con justicia social y eso se logra dando condiciones para que haya más producción, siendo previsibles. Nosotros no andamos cambiando el rumbo, Córdoba da pasos agigantados a pesar de que la Nación nos mete la mano en el bolsillo con un impuesto que no existe en ningún otro lugar: las retenciones”, dijo.

Agregó que sólo con los que la Provincia aportará al Tesoro Nacional en 2021 (el 30% del total), unos 270 mil millones de pesos (diez veces la circunvalación de Colonia Caroya y Jesús María), el interior y particularmente Córdoba “bancan” al AMBA.

“¿Por qué nos castigan? ¿Porque pasamos de 20 millones de toneladas de producción de granos a 40 millones? Eso es un mérito, no puede ser castigado nuestro agro por aumentar el ingreso de divisas. Además de las retenciones sufrimos el cepo a la exportación de carne. Eso ya lo hicieron y fue peor el remedio que la enfermedad”, expresó.

“También queremos justa distribución de subsidios: en el AMBA, los servicios de agua y cloacas los presta la Nación. Aquí lo tienen que resolver las cooperativas y municipios ¿Por qué tenemos que bancar eso?”

El Gobernador indicó que “este es el momento de dar vuelta la historia: nadie tendrá mayoría en el Congreso, hay empate de debilidades y surge la oportunidad para que nos plantemos para bajar las retenciones y que vayan a cuenta de ganancias y, como dice la Mesa de Enlace, no pueden durar más de cinco años. No queremos privilegios, queremos que nos traten igual, que los productores paguen el impuesto a las Ganancias pero que el dinero quede acá, para los cordobeses”.

Anticipó que después del 14 de noviembre, no solo el Congreso va a participar de este debate, también las provincias: “Ahí va a estar Córdoba, la hermana mayor del interior de la patria. Cuando esté sentada ahí, aspiro a que tengamos el respaldo de los cordobeses para hacer valer nuestros derechos. Córdoba le dio la espalda al kirchnerismo en 2015 y en 2019 por lo que el kirchnerismo le hizo a Córdoba. Y después confió en Macri. Pero cuando uno mira objetivamente: Cristina volvió al poder por el fracaso de Cambiemos”.

“Somos tranquilos los cordobeses, amistosos, pero somos firmes a la hora de defender nuestros derechos. Hoy Córdoba dice basta al país unitario, queremos un país federal. Es ahora, que no pueden imponer su prepotencia con mayorías automáticas”, precisó.

Por último, Schiaretti indicó que Argentina tiene que tener acuerdos básicos que duren más que el mandato de un presidente, para tener equilibrio fiscal, para que pueda hacer realidad la justicia social. “Ese país se construirá desde el interior de la patria y Córdoba será fundamental”.

“Les pido que me apoyen cuando me tenga que sentar a ver cómo salimos adelante. Y a mí me apoyan votando a Natalia (De la Sota), a (Sergio) Busso, a Gustavo Brandán como diputados y a Alejandra (Vigo) como senadora”.

Por su parte, Alejandra Vigo señalo: “A partir del 14 de noviembre tendremos la posibilidad de trabajar en serio de una Argentina federal. Córdoba aparece en este contexto como faro, con peso político y económico, fundamental para el desarrollo de la nación. Hay dos modelos, pero no son los que proponen los extremos de la grieta. Los dos modelos son el de Argentina que beneficia a Buenos Aires y el de Argentina que trabaja para todos, el modelo de los que producen y el modelo de los que viven mejor a costa de los que producen”, dijo

En la actividad estuvieron presentes los candidatos a diputados nacionales Gustavo Brandan (intendente de Colonia Caroya) y Sergio Busso (ministro de Agricultura); Pablo Martínez presidente de la Sociedad Rural de Jesús María; intendentes, jefes comunales y legisladores departamentales.