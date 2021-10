La deuda de Macri que paga Alberto en Córdoba: $13.000 M entre obras y la Caja

Especial para La Nueva Mañana

PROMESAS INCUMPLIDAS CON LA PROVINCIA

Mucho se dice sobre lo fácil que les resulta a los dirigentes de Juntos por el Cambio cosechar votos en la provincia mediterránea. No importa lo que proponen ni lo que dejan de proponer, ni siquiera importa quiénes son los candidatos; con el solo acto de desprestigiar e insultar al kirchnerismo les alcanza para ganarse el voto de la mayoría de los votantes cordobeses. Es como pescar en una pecera. Sin embargo, poco se habla de las deudas que la gestión del ex presidente Mauricio Macri dejó en Córdoba en el marco de los convenios por diversas obras durante sus cuatro años de mandato, justo en la provincia que más lo quiere y que él dice corresponder en ese sentimiento.

Miente, que la mentira quedará

Repasemos. Un tema central que siempre está vigente en el Gobierno de Córdoba es el reclamo a la administración central para que año tras año cubra parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En este sentido cabe recordar que en 2012, el entonces gobernador José Manuel de la Sota tomó la decisión de recurrir a la Corte Suprema para reclamarle al Gobierno nacional, con Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta, unos 1.000 millones de pesos que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) le adeudaba a la Caja de Jubilaciones de Córdoba por un convenio firmado en 2011. A partir de ese reclamo (muy festejado por los medios de comunicación concentrados) no hubo vuelta atrás en la mala relación entre el gobierno cordobés y la gestión kirchnerista. Más tarde, en 2015, sobre el tema la Corte falló a favor de Córdoba y desde Unión por Córdoba pensaron que con la gestión de Cambiemos se venían tiempos mejores, ya que Macri, tras haber arrasado en las urnas mediterráneas, decía sentirse “como en casa” cada vez que pisaba suelo cordobés, además de la excelente relación que vivían en ese tiempo Schiaretti y Macri. Sin embargo no fue así. Macri acostumbraba a no cumplir con sus promesas. La campaña electoral que lo llevó a ser Presidente en 2015 es un claro ejemplo: “En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias”; “No vamos a devaluar”; “El Fútbol para Todos va a continuar”… En fin, su modo operandi siempre fue el mismo: decir lo que “la gente” quiere escuchar y luego hacer lo contrario, o directamente no hacer. O sea, mentir fue y sigue siendo su forma de hacer política. Igual, los cordobeses siguen encantados con él, merced, sobre todo, al blindaje mediático que le brindan las grandes corporaciones periodísticas en tierras mediterráneas.

El primer y último “incumplimiento” de Macri con la Caja de Córdoba

El primer “feo” de Macri a Schiaretti por la Caja fue en 2017. En julio de ese año, el gobernador amagó con presentar un “recurso administrativo” ante la Anses por el “incumplimiento” en la transferencia de 7.000 millones de pesos para hacer frente al déficit de la Caja de Jubilaciones. La Provincia llegó a esa instancia luego de insistir sin suerte con los pedidos formales al gobierno de Cambiemos. Entonces hizo público el reclamo en los medios de prensa y la respuesta no tardó: “Les vamos a dar lo que los cordobeses venían pidiendo. La Nación le va a pagar a Córdoba parte del déficit de la Caja como corresponde”, dijo en ese momento el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio.

Sin embargo, la situación se repitió el último año de gestión macrista, pero esta vez con diferente suerte para la Provincia: Macri no pagó, dejando una deuda con la Caja de Córdoba de casi 2.200 millones de pesos correspondientes a 2018. Antes de que esto sucediera, durante todo 2019 el gobierno de Schiaretti intentó llegar a un acuerdo con Macri para cobrar lo que éste debía; inclusive la Provincia estaba confiada en hacerse del pago por la buena relación que existía entre ambas administraciones y atribuía la demora a algunos traspiés administrativos. No fue así: Macri perdió las elecciones, dejó el poder y también dejó la deuda.

Alberto Fernández, el pagador; Córdoba, la más beneficiada en el reparto

Por supuesto, la cuenta impaga de la Caja fue a parar a los despachos del gobierno de Alberto Fernández, que cumplió con el pago. Es más, desde que asumió en diciembre de 2019, este gobierno nacional ya giró más de 55.000 millones de pesos para financiar las cajas provinciales, destacándose que casi la mitad de ese monto, exactamente 24.720 millones, tuvieron como destino la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Deuda de más de 11.000 millones en obras

Apenas asumido en la Presidencia, Macri se comprometió con el gobernador Schiaretti (papeles firmados de por medio) a aportar en obras necesarias para la provincia. Nunca cumplió, quedó debiendo y la Provincia le pasó las facturas pendientes de pago al actual gobierno. A mediados de 2019, último año del macrismo en el poder, Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Córdoba, dio detalles del costo de las obras en donde la Nación estaba involucrada y mostró cuánto había aportado y cuánto debía el Estado nacional. En este sentido, Giordano mencionó cada una de las obras, que mantuvieron el ritmo de ejecución con aportes provinciales ante el incumplimiento del gobierno de Cambiemos: la Variante Costa Azul – Puente Lago San Roque; el cierre de la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, conclusión del trazo original del Camino de las Altas Cumbres y la Autovía de la ruta 36. A julio de ese año, la deuda de Macri con Córdoba en obras que se había comprometido a realizar era de poco más de 8.500 millones de pesos, superando los 11.000 millones a finales de 2019, cuando Macri dejó la Presidencia tras perder las elecciones en primera vuelta. Por otro lado, una obra muy promocionada por el ex intendente Ramón Mestre, de pésima gestión en ocho años de gobierno, fue el anuncio de la ampliación de la planta de tratamiento cloacal Bajo Grande en la ciudad de Córdoba con aportes del gobierno de Macri. Nunca se hizo. En agosto de 2020, la gestión del presidente Alberto Fernández se comprometió a financiar el 100% de esta obra.

