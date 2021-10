El Presidente viaja a Roma para el G-20 y se reunirá con Georgieva y Macron

El presidente Alberto Fernández partirá este jueves rumbo a Roma, Italia, para participar de la Cumbre de líderes del G-20 y, en ese marco, mantendrá un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y otro con su par de Francia, Emmanuel Macron.

Será la segunda entrevista con la titular de la entidad monetaria en menos de seis meses, en momentos en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, trabaja para cerrar un acuerdo por la deuda contraída por el país.

La reunión de Fernández con Georgieva se dará durante las deliberaciones del G-20 en Roma, adonde el jefe de Estado viajará junto a Guzmán y el canciller Santiago Cafiero.

"Sabemos que hay una Argentina postergada y que padece y somos los primeros en preocuparnos por eso. En Avellaneda, un compañero me dijo, ´Presidente le pido que no nos arrodillemos´. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro para pagar una deuda", enfatizó el Presidente al encabezar este miércoles un acto en Morón en homenaje a Néstor Kirchner, al cumplirse 11 años de su muerte.

La gira por Europa también incluirá una reunión con el presidente de Francia, y la asistencia el 1 y 2 de noviembre del COP26 en Glasgow, Escocia, aunque se podrían dar otros encuentros de alto nivel durante la cumbre en Roma.

Antes del viaje, Fernández encabezará este jueves a partir de las 10.30, en el municipio bonaerense de Escobar, la inauguración de Expo Escobar, un evento de negocios que reunirá a más de 330 expositores de empresas locales y regionales, para promocionar las áreas de nuevas tecnologías, educación e innovación, sostenibilidad, economía de triple impacto, entre otras.

Acompañarán al mandatario el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; entre otros.

