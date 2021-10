Fernández en el homenaje a Kirchner: "No nos arrodillaremos ante el FMI"

El presidente Alberto Fernández brindó un discurso en el acto homenaje al ex mandatario Néstor Kirchner, a 11 años de su fallecimiento.

En ese marco Fernández elogió a Kirchner y aseguró que es la luz que guía la gestión de Gobierno. "Néstor es una guía, la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver lo que significó para la historia argentina. Fue un extraordinario presidente que la democracia nos dio. Néstor estás en el alma de cada uno de nosotros, de todas y cada una de nuestras compañeras", sostuvo.

Además, afirmó que tuvo "el enorme privilegio de acompañar a Néstor a lo largo de su gestión" desde la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que aún no hay ningún convenio firmado. es porque el país no se va "a arrodillar". "Sabemos que hay una Argentina postergada y que padece y somos los primeros en preocuparnos por eso. En Avellaneda, un compañero me dijo, ´Presidente le pido que no nos arrodillemos´. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro para pagar una deuda", enfatizó Fernández.

"¿Cómo piensan que son las negociación con los acreedores? Se piensan que no hay presiones. En vez de pedirme a mí que apure el acuerdo con el Fondo por qué no le piden al Fondo que se haga responsable de darle a la Argentina una deuda que no podía pagar. Eso no lo veo en ningún diario", recalcó.

Desde el kirchnerismo se lleva adelante un acto de homenaje al ex presidente Néstor Kirchner por al aniversario número once de su fallecimiento y los organizadores pusieron como eje de la convocatoria la discusión por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acto se llevará a cabo a las 17 en el Club Deportivo Morón, ubicado en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen de ese distrito bonaerense, bajo la consigna "Primero se crece, después se paga".

