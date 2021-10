A 11 años de su muerte, recuerdan a Néstor Kirchner en las redes sociales

Su hija Florencia, funcionarios nacionales, el Partido Justicialista y militantes destacaron al fallecido ex Presidente, en un nuevo aniversario de su muerte.

Funcionarios, gobernadores, intendentes, dirigentes del Frente de Todos (FdT), agrupaciones políticas y militantes recordaron este miércoles en las redes sociales al ex presidente Néstor Kirchner, al cumplirse 11 años de su fallecimiento.

Bajo el hashtag #NéstorVive, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, escribió en su cuenta de Twitter: “Un año más sin el compañero Néstor Kirchner. El hombre que vino a rescatar un país en ruinas, iniciando una enorme transformación política”.

“Con pasión, memoria y trabajando siempre por la felicidad del Pueblo. Su ejemplo nos alienta a seguir poniendo a la Argentina de pie. #NéstorVive”, remarcó.

Por su parte, La Cámpora, organización política que lidera su hijo Máximo Kirchner, optó por recordar al ex presidente con un video de cuatro minutos que resumen el espíritu y la convicción de Néstor Kirchner y resaltó un discurso en el cual el ex mandatario afirma: “Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera y no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene. Construyamos la felicidad de todos los argentinos”.

También su hija Florencia Kirchner recordó a su padre con una foto en sepia en la que aparece retratada cuando era niña y está junto al dirigente santacruceño.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, publicó en sus redes sociales: “Nos enseñó a creer, nos mostró que era posible. Nos propuso un sueño y nos puso a concretarlo. No nos olvidamos de vos, Néstor”.

A su turno, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, señaló: “A 11 años del fallecimiento del querido amigo y compañero Néstor Kirchner, la mejor manera de homenajearlo es trabajando para construir una Patria con independencia económica, soberanía política y Justicia Social. Siempre en el corazón del Pueblo”.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recordó la frase del ex presidente: “Les pido a los argentinos que tengan memoria, porque la memoria nos va a permitir que sigamos creciendo”. Néstor “nos convoca siempre a la construcción de un país más justo. Con las mismas convicciones trabajamos para transformar el futuro de la Argentina”, agregó.

El canciller Santiago Cafiero aseveró: “Cuidar la unidad de América Latina para consolidar la integración, la democracia y la paz en toda la región. Para eso trabajó Néstor poniendo cuerpo, cabeza y corazón. Hoy más que nunca, lo recordamos y reafirmamos el compromiso con la unión entre pueblos hermanos”.

Entre los gobernadores que lo recordaron, el formoseño Gildo Insfrán manifestó: “Este gran compañero cumplió su palabra empeñada frente al pueblo con actos de justicia, reparación y dignidad. Por eso Néstor vive en el corazón de los formoseños y formoseñas, que lo recordamos con profundo afecto y gratitud”.

La primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del FdT, Victoria Tolosa Paz, publicó: “Nos pediste que salgamos, y que demos una demostración de conciencia popular. Que no esperemos un milagro, que luchemos porque vienen por nuestros sueños y por el futuro de la Patria”. “En eso estamos querido Néstor. Hoy, más que nunca, vivo en cada uno de nosotros”, remarcó.

Su compañero de fórmula presidencial en 2003 y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, señaló: “Néstor Kirchner fue un líder extraordinario, un gran militante y un adelantado. Su legado late fuertemente en el corazón de millones de argentinos. Lo recuerdo con muchísima gratitud, profundo cariño y enorme respeto”.

El Partido Justicialista (PJ), del que era presidente cuando falleció, expresó: “A 11 años de su partida, recordamos a un líder comprometido con su tiempo, que con coraje reconstruyó la confianza en la política como vocación de servicio. Lo homenajeamos construyendo la Argentina que le dice #SÍ al trabajo y a la justicia social”.

