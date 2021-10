UNC: cerró la votación y se dieron a conocer las nuevas autoridades

Este viernes concluyeron las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), luego de dos semanas donde se permitió sufragar a través del voto postal en primera instancia, y presencial durante los últimos cinco días.

Se trató de la primera elección luego de la pandemia de coronavirus, que no tiene precedentes por la modalidad ya que incluyó la simultaneidad en las 15 facultades, con un padrón total de 272.379 electores y bajo el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS) que fue aprobado como mecanismo de votación en 2017 por el Consejo Superior.

En las 15 unidades académicas de la Casa de Trejo se eligieron autoridades uninominales, decano/a y vicedecano/a, representantes de los Consejos Directivos, integrantes del Consejo Superior y autoridades de los diferentes Centros de Estudiantes.

Dentro de los Consejos Directivos hay 9 consejeros/as docentes, 6 consejeros/as estudiantiles, 2 egresados/as y un representante no docente. En el caso del Consejo Superior, la renovación fue completa ya que se eligen 15 decanos/as, 15 consiliarios/as docentes, 10 consiliarios/as estudiantiles, 3 egresados/as y 2 no docentes.

En las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Químicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Derecho, FaMAF, y Lenguas, Artes y Agronomía, se presentaron listas únicas.

En tanto en otras seis unidades habrá disputas de al menos dos listas: en Arquitectura, Ciencias Exactas, Ciencias de la Comunicación, Filosofía y Odontología compitieron dos boletas y en el caso de la facultad de Psicología, se eligieron entre tres listas distintas.

La elección fue la última previa a la elección de Rector de la UNC que se realizará a mediados de 2022 para conocer al sucesor de Hugo Juri.

Estas son las nuevas autoridades decanales.

1- Facultad de Comunicación: Mariela Parisi continuará como Decana. Con el 51,31% de los votos, el oficialismo nuecleado en "Convergencia" se impuso en las elecciones decanales por sobre la lista de Santiago Ruiz.

2- Facultad de Odontología: Guillermo De Leonardi fue elegido como nuevo Decano. La lista "Nuevas Ideas" se impuso con una cifra cercana al 72% de los votos ante el oficialismo encabezado por la candidata Silvia López de Blanc.

3- Facultad de Lenguas: Graciela Ferrero estará al mando del decanato

4- Facultad de Ciencias Médicas: Rogelio Pizzi fue reelecto como Decano

5- Facultad de Ciencias Químicas: Marcelo Mariscal será el nuevo Decano

6- Facultad de Ciencias Agropecuarias: Jorge Dutto será el nuevo Decano

7- Facultad de Ciencias Sociales: María Inés Peralta fue reelegida como Decana

8- Facultad de Ciencias Económicas: Catalina Alberto comenzará su nuevo ciclo como Decana

9- Facultad de Artes: Ana Mohaded irá por su segundo mandato como Decana

10- Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física: Patricia Silvetti iniciará su ciclo como nueva Decana.

11- Facultad de Derecho: Guillermo Barrera Buteler continuará como Decano

12- Facultad de Arquitectura: Mariela Marchisio fue reelecta como Decana

13- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Pablo Recabarren continuará al frente del decanato

14- Facultad de Filosofía y Humanidades: Flavia Dezzutto continuará como Decana

15- Habrá segunda vuelta en la Facultad de Psicología. Se trata de la única unidad académica que realizará una nueva votación. La nueva elección tendría lugar en dos semanas, ya que ninguna de las tres listas consiguió un porcentaje de votos mayor al 40%.

Cabe recordar que las autoridades electas asumirán sus nuevas funciones desde el mes de diciembre.

SUR destacó haber superado los 15 mil votos

Mediante un comunicado, el movimiento Sur destacó que la Lista 8 “Jóvenes por la universidad y la unidad

estudiantil” alcanzó el segundo lugar en la suma de votos para miembros del Consejo Superior, superando los 15.000 votos, obteniendo así 3 de las 10 bancas del Consejo Superior.

Así, también consiguió 25 consejeros y 5 centros de estudiantes (Artes, Exactas Física y Naturales, Psicología, Odontología, Ciencias Sociales), quedó en segundo lugar en la facultad de Derecho y FAUD. Completaron el cuadro para conformarse como el emergente de la reciente elección.

Así mismo, el resto de las bancas del Consejo Superior se repartirán 5 para la Agrupación Franja Morada y 2 para La Bisagra respectivamente.

La consiliaria electa Malena Giovannini expresó: “Ha sido una jornada extensa con cinco días de elecciones, con una fuerte participación de todos los claustros. Pero fundamentalmente llena de emociones por volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Toda la comunidad universitaria tenía ganas de poder reencontrarse”.

A su vez, Aixa Leutloff, otra de las consiliarias electas, también agregó: ``Es evidente que los y las estudiantes

tienen nuevas demandas, formas de organizarse, de conectarse con la participación y nuestro frente fue uno de los que mejor pudo interpretar esos cambios”.

En la misma jornada se llevaron a cabo elecciones en los decanatos sin cambios en los oficialismo correspondientes a cada unidad académica.