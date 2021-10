"El colapso cloacal en Villa Paez es una catástrofe ambiental y sanitaria"

"El caño central que terminó fracturado no recibía mantenimiento desde hace más de 40 años", dijeron las políticas.

"El caño central que terminó fracturado no recibía mantenimiento desde hace más de 40 años", dijeron las políticas. Foto: gentileza.

Este viernes Soledad Díaz, dirigente del Partido Obrero y candidata a diputada por el FIT-U, junto a la concejala Cintia Frencia, recorrieron las zonas afectadas por el colapso cloacal.

Al respecto Díaz enfatizó: "El colapso en las cloacas en Villa Paez destapó una verdadera catástrofe ambiental y sanitaria que no solo alcanza a las zonas afectadas sino también al ya largamente contaminado Río Suquía. Las declaraciones del secretario de Gobierno del municipio, Miguel Siciliano, son una vergüenza. Le pasan la pelota a la gestión anterior de Ramón Mestre por la desinversión durante décadas, pero lo cierto es que en casi dos años de gestión no se han realizado inversiones significativas en la red de conexiones cloacales.

Y agregó: "Las pocas obras realizadas en este sentido no han sido finalizadas y son extremadamente limitadas, un ejemplo claro es el caso de la planta depuradora de Bajo Grande. Por otro lado, se habilita al Grupo Roggio, Gama, Corporación América y otros a desarrollar mega emprendimientos inmobiliarios sin exigir que inviertan un centavo en la infraestructura necesaria. Las consecuencias de una política deliberada en beneficio de la especulación inmobiliaria están a la vista".

Díaz también destacó que "es brutal que los gobiernos provincial y municipal gasten más en pauta publicitaria que en las obras necesarias para satisfacer la necesidades reales de la población. No sólo eso, gestión tras gestión se aprueban convenios urbanísticos y se flexibilizan las habilitaciones para el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios. Así, empresas constructoras se apoderan del suelo urbano y expulsando a miles de familias trabajadoras a la periferia de la ciudad, todo sin la más mínima inversión. Por el contrario, perciben todo tipo de eximiciones de contribuciones, tazas y servicios. Al enorme déficit habitacional se suma la falta de servicios esenciales y el peligro sanitario ambiental que configuran los desbordes cloacales".

Por su parte, la concejala Cintia Frencia concluyó: "El caño central que terminó fracturado no recibía mantenimiento adecuado desde hace más de 40 años. No estamos ante un tema nuevo, luego de dos años de gestión de Llaryora no puede hacerse el desentendido, más aún si se tiene en cuenta que los vecinos se cansaron de denunciar el constante mal olor y hundimientos de suelo".

"Desde la banca del FIT-U presentamos un pedido de informe que hasta el momento no fue respondido. Acompañamos a los vecinos en el reclamo de las obras necesarias, el relevamiento de todo el daño ambiental causado en el Suquía y las zonas afectadas, y un plan de remediación inmediato. Asimismo, vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes contra todos los responsables de esta catástrofe", concluyó Frencia.