Juan Schiaretti: "En Córdoba el federalismo no se declama, se hace"

Con el gobernador Juan Schiaretti como principal orador, Hacemos por Córdoba realizó este jueves por la noche, en el Salón Bomberos Voluntarios de San Francisco, el acto de campaña en el departamento San Justo.

En el inicio de su discurso, el mandatario dirigió un mensaje a los cordobeses: “Sigamos siendo plurales, respetando la autonomía de los intendentes, entre todos: gobiernos provincial y gobiernos locales. Porque en Córdoba, el federalismo no se declama, se hace”.

Continuó: “Esta es la forma distintiva de este peronismo cordobés, democrático y federal. Donde impulsamos la pluralidad de pensamiento, somos tolerantes con el que piensa distinto, respetamos la libertad de prensa y la división de poderes”.

Por otro lado, se refirió a las retenciones y afirmó que "no existen en ninguna parte del mundo". "Vienen (los gobiernos) con el cuento de que aumenta la materia prima, por eso ponen más retenciones. ¿Cómo aumentan los minerales y en Chile no ponen retenciones? aumenta el cobre y no hay retenciones. Acá le ponen el cepo a la carne, mientras que Uruguay exporta el 80 por ciento la carne que produce. Consume el 20 por ciento y no tiene inflación. Hace más de 15 años que los gobiernos nacionales le meten la mano en el bolsillo a los cordobeses y es hora de que eso se termine. El momento es ahora, cuando en la nueva conformación del Congreso nadie tendrá mayoría absoluta. Hay un empate de debilidades, por lo tanto, hay una oportunidad para que Córdoba recupere lo que es nuestro”.

En tanto, la candidata a senadora Alejandra Vigo refirió a los subsidios y enfatizó: “Tenemos que ser muy claros, los dos distritos más beneficiados por la inequidad en la distribución de los subsidios son Buenos Aires y Capital Federal. Gobernados por las fuerzas de los extremos de la grieta. Y ni ellos ni sus representantes en Córdoba van a discutir jamás la injusta distribución de los subsidios que hace que nosotros, los cordobeses, paguemos más caro el boleto del colectivo, el gas, la vestimenta, la luz”.

“No es lo mismo votar a Hacemos por Córdoba, que vamos a defender los intereses de Córdoba, que a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos, porque eso es seguir votando para que Buenos Aires tenga todos los servicios más baratos. Somos los únicos que veníamos dando esta discusión en Buenos Aires y vamos a seguir peleando por la justa distribución de los recursos”, dijo. Más contundente, refirió: “No hay que votar esa grieta infame que no beneficia a nadie, hay que votar por lo que le conviene a Córdoba. Una Córdoba que pone adelante de todo al trabajo, que no quiere planes sociales, que quiere trabajar, que quiere dar la oportunidad a los hombres y mujeres”.

En el mismo sentido, la candidata a diputada Natalia de la Sota dijo: “Distribuir de manera justa los subsidios es importante no solo para las familias, sino para las industrias, para las pymes, para generar trabajo; porque no es lo mismo producir aquí en Córdoba que en Buenos Aires”.

Además, agregó que “necesitamos un Congreso más equilibrado, donde cada legislador trabaje en función de las necesidades de su provincia, y no en respuesta a una fuerza política nacional”.

En tanto, el intendente de la ciudad y candidato a diputado, Ignacio García Aresca, expresó ante los militantes locales: “Estamos ante una oportunidad histórica: la de tener a un vecino de nuestra ciudad como diputado nacional para que pueda defender en el Congreso de la Nación a San Francisco, a San Justo y a Córdoba. Y así poder continuar con esta gestión que estuvo, está y seguirá estando en la provincia de la mano del gobernador Juan Schiaretti”.