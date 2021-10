Macri no se presentará a indagatoria: "No permitiré que se abuse del poder"

El ex jefe de Estado es investigado por supuesto espionaje ilegal contra familiares de los fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan. "Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia", afirmó.

El ex presidente Mauricio Macri volvió este martes al país, en un vuelo de Iberia, pero no se presentará este miércoles a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan.

El ex jefe de Estado está investigado en una causa que se abrió por supuesto espionaje ilegal contra familiares de los fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017.

Macri arribó este martes a la Argentina, un día antes de la fecha de la indagatoria que convocó el juez federal Martín Bava. Su abogado, Pablo Lanusse, se presentó en el Juzgado de Dolores para acceder a las partes reservadas del expediente.

"Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente. Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad", sostuvo el ex mandatario a través de la red social Twitter.

Y agregó: "Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización Justicia Legítima".

En esa línea, aseguró que tiene la voluntad de cooperar y que se presentará ante la Justicia cunado sea necesario. "Seguiré presentándome en la Justicia como siempre lo hice, toda las veces que haga falta, pero no por ello dejaré de plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos", puntualizó.

Con información de Télam y NA.