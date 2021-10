El gobernador Schiaretti, de campaña: "Si votan a los diputados me votan a mí"

El gobernador Juan Schiaretti afirmó este lunes que "si votan a los diputados" de Hacemos por Córdoba "me votan a mí", en relación a los candidatos para las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

Y sin nombrarla apuntó a la lista de Juntos por el Cambio, sobre la que dijo: "Acá no hay porteños. Yo he visto que en las publicidades de otras fuerzas aparece un pedacito la cara de un candidato y la de un porteño, y así sucesivamente. Y los porteños no hablan de este tema".

Schiaretti mantuvo una infrecuente rueda de prensa tras el acto en el que anunció la creación de una nueva sede del Polo Científico Tecnológico de Río Cuarto.

Allí sostuvo: "Les pido a las habitantes de Río Cuarto que apoyen a una hija de Río Cuarto, como lo es Claudia (Márquez), a Natalia De la Sota y a Alejandra Vigo", candidatas a diputadas y senadora, respectivamente.

"Lo que importa ahora es que Córdoba debe recuperar recursos que son nuestros. Y quienes garantizan esa recuperación es nuestra fuerza política, porque nosotros no somos mano de yeso ni de los porteños que gobiernan nacionalmente ni de los porteños que gobiernan la ciudad de Buenos Aires y pretenden serlo nacionalmente", continuó.

"Ya basta de que la Argentina se conduzca pensando en el AMBA, porque la verdad es que siempre se han manejado pensando en únicamente en el AMBA", reclamó.

A la vez, sostuvo que con el Gobierno nacional mantiene "una relación institucional correcta", y dijo: "Como con todos los gobiernos, hemos garantizado gobernabilidad".

Además enfatizó que "si votan a los diputados, me votan a mí", en referencia a los postulantes de Hacemos por Córdoba.

Fuente: Télam

