Detuvieron al hombre acusado de violar a su nieta en Malagueño

Tras conocerse la denuncia por presunto abuso sexual a una niña de 10 años en la localidad de Malagueño, este viernes fue detenido un hombre de 57 años, el cual es pareja de la abuela de la víctima. Según indicaron los familiares, el aprehendido habría abusado durante cuatro años a la nena, a quien amenazaba.

El caso se hizo público esta semana cuando la abuela de la niña relató a Canal Doce que su esposo violó “tantas veces como quiso” a la nena que vivía con ellos porque su padre, quien se encuentra detenido, le pegaba a su mamá.

“Convivimos con un violador que arruinó la vida de una criatura. Ahora me cayeron muchas fichas. Mi nieta contó que este hombre la amenazaba diciéndole que no iba a verme más a mí, ni a su mamá y hermanita. Me separé en cuanto me enteré de todas estas aberraciones”, dijo la mujer.

Tras la denuncia pública de la abuela y la madre de la víctima, la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención del hombre, la cual se concretó en la localidad de Río Segundo.

El detenido fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado reiterado y promoción a la corrupción agravada en concurso real”, confirmaron desde la Fiscalía. Además se ordenaron las actuaciones correspondientes para resguardar la integridad de la víctima y sus familiares, apuntaron.

