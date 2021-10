Un hombre abusó de su nieta de 10 años, fue apartado del hogar pero sigue libre

“Hay un violador suelto y no sabemos dónde está. Nos sentimos en peligro constante”, dijo la abuela de la niña, quien hizo la denuncia tras conocer el hecho.

"Convivimos con un violador que arruinó la vida de una criatura. Ahora no sabemos dónde está y tenemos miedo", dijo la abuela de la niña. Foto: @PoliciaCbaOf

La abuela de una niña de 10 años denunció que su pareja abusó sexualmente de la pequeña que vivía con ellos en la localidad de Malagueño. "Convivimos con un violador que arruinó la vida de una criatura. Ahora no sabemos dónde está y tenemos miedo", dijo la mujer en declaraciones al DoceTV.

La mujer tuvo conocimiento de los abusos luego que la pequeña pudiera hablar con su mamá y contara lo que sucedía. Al enterarse, la abuela se separó y denunció a su pareja quien fue apartado del hogar por la Justicia pero continúa en libertad. “Hay un violador suelto y no sabemos dónde está. Nos sentimos en peligro constante y me importa la vida de mis nietas”, dijo la abuela.

El acusado tiene 57 años y no es el abuelo biológico de la niña. Sin embargo, tenía con ella un vínculo familiar. Según relató la abuela de la niña a ElDoce.tv, a mediados de este año su nieta comenzó con inusuales problemas de conducta. Fueron días de mucha incertidumbre porque no sabían qué le pasaba. Por este motivo, la mamá de la nena se la llevó a vivir a Córdoba y en septiembre la pequeña pudo contarle lo que le había sucedido.

“Me separé en cuanto me enteré de todas estas aberraciones”, aseguró la abuela, quien se desempeña como cuidadora de adultos mayores. Y agregó: “Ahora me cayeron muchas fichas. Mi nieta contó que este hombre la amenazaba diciéndole que no iba a verme más a mí, ni a su mamá y hermanita. Incluso dijo que le mostró un arma de fuego”.

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género Segunda Nominación Secretaría 4 ordenó al denunciado, por un plazo de tres meses, a retirarse del domicilio de la mujer y le prohibió todo tipo de comunicación con su esposa y con la víctima.

Ante una situación de violencia o abuso sexual infantil no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717