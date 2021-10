Larreta al schiarettismo: "No me engancho con discusiones políticas"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue tildado de "porteño mentiroso" e "ingrato" por el Schiarettismo por sus dichos sobre los diputados de Córdoba Federal, este sábado evitó ahondar en el tema y en declaraciones a Cadena 3, disparó: "No me engancho en discusiones políticas. Solo me hicieron una pregunta".

El jefe de gobierno porteño visitó Córdoba el pasado jueves para participar de un acto de campaña con los candidatos a senador y diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez y Rodrigo de Loredo, respectivamente, y conversó con la prensa local sobre la campaña.

En ese contexto, el mandatario porteño había sido consultado por el rol en el Congreso de los diputados de Córdoba Federal, el bloque alineado con Schiaretti, y respondió: "Nosotros vemos que a veces votan a favor del Gobierno y a veces, en contra".

Ante dichas declaraciones, el jefe de la bancada del bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados Gutiérrez le apuntó a Larreta y al mismo tiempo a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien diez días atrás también había visitado la provincia y había advertido que Schiaretti usaría a sus diputados para negociar con el Gobierno nacional.

No obstante, en declaraciones a la prensa local el diputado schiarettista se concentró en el jefe de Gobierno porteño y le facturó el respaldo que su bloque le dio a la gestión del ex presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

"Además de mentiroso, es ingrato. Se olvida de que fueron nuestros diputados nacionales los que también, como a este gobierno, les votamos las leyes fundamentales que necesitaban para gobernar cuando Macri era presidente", expresó Gutiérrez.

Frente Cívico del Interior le contestó a Gutiérrez

Ante las declaraciones del Diputado schiarettista, Carlos Gutiérrez, los dirigentes del Frente Cívico del Interior salieron al cruce con un comunicado en el que manifiestaron: “Queremos decirle que más que insultar debería reconocer que los diputados de Hacemos por Córdoba no sólo votaron durante estos años la mayoría de las leyes del kirchnerismo o posibilitaron el quorum para que se aprueben, sino que no brindan a los cordobeses garantía alguna de no seguir haciéndolo en el futuro, ya que laprovincia de Córdoba tiene una dependencia importante del gobierno nacional".

Los dirigentes indicaron que dicha dependencia "se ha generado por la administración deficiente que los gobiernos peronistas han desarrollado en estos años de gobierno en los que, lejos de resolver los problemas de los cordobeses, los han agudizado llegando a tener, por ejemplo, índices de pobreza superiores al conurbano bonaerense".

