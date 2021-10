“Nos enfrentamos al poder que sustenta y sostiene a Macri”

Especial para La Nueva Mañana

Los familiares de los submarinistas fallecidos trágicamente en 2017 además de ser víctimas de la fatalidad de la pérdida de sus seres más queridos, fueron a la vez víctimas de un espionaje ilegal que ha escandalizado a propios y a extraños. Por ese espionaje ilegal, perpetrado por servicios de inteligencia estatales, está abierta una causa judicial en la cual han sido convocados para prestar declaración indagatoria, en tiempo inmediato, relevantes funcionarios de la pasada administración gubernamental nacional argentina. Se destaca la requisitoria, para este 7 de octubre, al ex presidente Mauricio Macri. LNM dialogó sobre los motivos, expectativas y pormenores de la causa con la abogada a cargo de la querella, Valeria Carreras.

-¿Cómo se inició esta causa que convoca al ex presidente Macri al banquillo de la Justicia?

- Inversamente a la mayoría de las causas esta se inició a partir de las pruebas. Porque cuando los familiares, en 2018, expresaron por escrito ante la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia las irregularidades que presentaban sus teléfonos -y otros indicios sospechosos- no fueron oídos por la Justicia Federal de Comodoro Py. Recién fue iniciada la causa a partir de las pruebas tras el hallazgo de 4 discos rígidos en las dependencias de la AFI conteniendo registros de la operación de espionaje ilegal sobre los familiares de los submarinistas.

Mauricio Macri fue llamado a prestar declaración indagatoria. ¿Qué implica esta instancia judicial y cuán preocupante es para el citado?

-El llamado a indagatoria implica que un juez y/o un fiscal tienen semi plena prueba y/o cuasi certezas de que el citado sí es el responsable de lo que se imputa; de allí que se le impida salir del país. Esto revela la gravedad institucional que tiene este llamado.

-¿Hay alguna de todas las causas en las que está involucrado el ARA San Juan y su tripulación que pueda ser considerada como la causa madre?

-La causa central es hundimiento del submarino. Este expediente, por el cual Macri es citado a indagatoria el 7 de octubre, es un desprendimiento de la causa central.

-¿Cuáles son los intereses personales que Macri habría perseguido con este espionaje?

-Lo que perseguía Macri era protegerse de cualquier tipo de reclamo o escándalo público. Lo dicen textualmente algunos reportes presentes en los discos rígidos que constituyen las pruebas: “que nada afecte la imagen presidencial del ingeniero Macri”; y el juez Bava lo señala claramente en su fallo: este espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares, quienes para ese entonces eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”. Además quiero señalar que en su libro, Primer tiempo, Macri advierte que en el momento de la búsqueda del submarino él estaba centrado en que el mundo lo estaba mirando, y él quería volver a ese mundo.

-¿Con cuáles otras causas de dominio público e involucramiento de los aparatos de Inteligencia estatales se puede emparentar este expediente que compromete al ex presidente?

-Con varias. Una, aquella de la Amia en la que Macri fue procesado en 2009 y en la que espió también a familiares de una tragedia -entre otros a Sergio Burstein-, y fue sobreseído por Casanello a poco de asumir su presidencia. También con Cromañón; la causa del hundimiento del ARA San Juan podría haber motivado la destitución de Macri, tal como sucedió con Cromañón, pero esto no se dio porque hubo una prensa cómplice. Por otra parte, cierto trabajo en tándem de los servicios de inteligencia nos recuerdan a lo actuado por la dictadura. Mire, yo le pregunté a Juan Manuel Mocoroa si la Dirección nacional de Inteligencia y Estrategia Militar tenía relación con la AFI… y me dijo que sí, que trabajaron juntos. A partir de esta convivencia se entiende que los de agentes de la AFI hayan podido entrar a las bases de la Marina, infiltrar a agentes entre los familiares –como lo hizo Astiz en la dictadura - y meter, para distraerlos… ¡brujas y parapsicólogos! Todos estos -que ordenaban a los familiares votar por tal o cual empresa de búsqueda- desaparecieron de los perfiles y de sus redes sociales, eran todos infiltrados. Como en los tiempos más oscuros, la AFI hizo una ficha personal de cada uno de los familiares de los submarinistas con un perfil ideológico.

-¿De qué modo piensa usted se podría entorpecer el avance de la causa?

-El abogado de Macri, Pablo Lanusse, anticipó que va a plantear la incompetencia para intentar llevar la causa desde Dolores a los tribunales federales de Comodoro Py; también está el asunto del domicilio del ex presidente, para poder notificarlo. Al contemplar esta última posibilidad he requerido que se ordenen actas de constatación de domicilio, porque no coincide el domicilio que luce en la causa (Palermo, CABA) con el domicilio “real” de Los Abrojos Partido Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires. También es seguro que van a apelar en caso de ser procesados; en fin, van utilizar todo arsenal jurídico imaginable… y más también, porque no nos enfrentamos al poder de Macri, sino al poder que sustenta y sostiene a Macri.

-¿Cuál sería ese poder al que usted alude?

-Al que hizo posible que se le diera a Macri el mayor préstamo de la historia a Argentina –más de 40 mil millones de dólares-; y que (el FMI) se lo dio a él para que ganara las elecciones del 2019… las que finalmente perdió.

Mauricio Macri y su ministri de Defensa, Oscar Aguad.

-¿Cuán grave es esta causa para el ex presidente?

-Creo que es gravísima, porque aquí no se trata de dinero sino de moral; de la mayor falta de moral que puede presentar un funcionario público, y mayormente si es un presidente de la Nación. Esta causa expone la falta de moral de Macri, porque se ha actuado con una indolencia y amoralidad pocas veces vistas en contra de personas inocentes, indefensas, en pleno trance enloquecedor de angustia por las pérdidas de sus seres queridos; la ausencia total de empatía para con estas personas… asusta.

-¿Cuáles son las expectativas de los familiares que usted representa respecto al avance de la causa?

-No demasiadas porque, como dije, estamos advertidos de la magnitud del poder que enfrentamos, pero la convicción es no cejar en la lucha ni un solo instante, avanzar, chocar y chocar hasta poder dar el siguiente paso, y así, sin detenernos nunca.

-Los citados a prestar declaración indagatoria, ¿podrían eludir el desconocimiento del proceder ilegal que los involucra jurídicamente?

-La ilegalidad del espionaje realizado es manifiesta. Y, debido a su posición en la cadena de mandos, era imposible que Macri desconociera el espionaje ilegal que se estaba llevando a cabo sobre los familiares del ARA San Juan.

