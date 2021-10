Aforo en los estadios: la Justicia allana la cancha de Belgrano 

Lo ordenó el fiscal José Mana el supuesto incumplimiento en el partido con Deportivo Riestra. El Gobierno advirtió sobre la necesidad de “cumplir para no dar marcha atrás”.

El público de Belgrano pareció superar la capacidad permitida, el viernes, en el partido vs Deportivo Riestra.

La cancha de Belgrano fue escenario de una serie de allanamientos este jueves en el marco de la causa que lleva el fiscal José Mana y que investiga el supuesto incumplimiento del aforo del 50% establecido por las autoridades sanitarias para habilitar el regreso del público a los espectáculos deportivos.

El "Gigante de Alberdi" es una de las tantas a nivel nacional que pareció superar esa capacidad durante el regreso del público a las tribunas el pasado fin de semana.

Según manifestó el club, la capacidad del partido que enfrentó al “pirata” con Deportivo Riestra alcanzó un 48,3% de la capacidad. Puntualmente, se habla de “12.916 accesos con carnet” en un estadio que, según la habilitación municipal puede albergar un total de 28.500 personas.

Este jueves, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, advirtió que "si los clubes no pueden cumplir con el control del aforo" en los estadios, como sucedió el pasado fin de semana, evaluarán "volver atrás" con la medida.

En la previa del inicio de una nueva fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Lammens deseó que "no se repitan" las imágenes del fin de semana pasado y le exigió a los clubes el cumplimiento del 50% del aforo en los estadios. "Si los clubes no pueden cumplir con el control del aforo, lamentablemente no vamos a poder tener público en las canchas", agregó el titular de la cartera de Deportes.