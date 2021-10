Bomberos continúan trabajando para contener el avance de las llamas en el norte

Los frentes de incendios que se iniciaron este fin de semana en el norte provincial siguen avanzando, a pesar del trabajo activo de bomberos y brigadistas.

El fuego se encuentra activo en los departamentos Tulumba y Sobremonte, y la zona de campo adentro es el punto de mayor actividad este domingo.

La circulación de vehículos se encuentra interrumpida en un tramo de la Ruta Nacional N°9 por la presencia de humo y se pide a la comunidad evitar circular por caminos alternos debido a la peligrosidad de presencia de las llamas.

En ese marco, el director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, informó que hay 270 bomberos trabajando en la zona. Además, efectivos de la Policía, miembros de ETAC se encuentran colaborando en las bases operativas dispuestas por el Ministerio de Seguridad, con el apoyo de cuatro aviones hidrantes y el helicóptero de la provincia.

#Ahora Los jefes de operaciones de #BomberosVoluntarios y #ETAC realizaron un sobrevuelo sobre la zona afectada por los #IncendiosForestales y una posterior evaluación de la situación actual. pic.twitter.com/5hrNhlFzYO — Ministerio de Seguridad (@minsegcba) October 3, 2021

"La jornada de ayer (sábado) fue muy complicada. Los incendios avanzan por los departamentos Tulumba y Sobremonte. Campo adentro está con mucha actividad. El viento ha disminuido su velocidad y bajó la temperatura. Hay sequía en la zona y presencia de vegetación que dificulta el trabajo de los bomberos", sostuvo Concha en relación a la situación actual de los frentes.

Sobre el origen de los focos, el funcionario indicó que aún es materia de investigación pero que de acuerdo a los primeros indicios estaría vinculado a la caída de rayos en el sector. "El incendio estaría relacionado con la caída de tres rayos en la zona que habrían ocasionado el incendio en Ruta 9", agregó en diálogo con Cadena 3.

Por último pidió precaución y responsabilidad de la población. "No puede ingresar ninguna persona no autorizada y no se debe transitar ningún camino rural por el peligro de la rotación del viento. Hay que tener mucha precaución. Tenemos que colaborar porque las zonas de incendios son de gravísimo riesgo", completó.

Dos muerto y un herido grave por los incendios

El Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó este domingo el fallecimiento de un hombre, tras el avance de las llamas en el norte provincial. La víctima de 48 años fue encontrada en un camino rural que une las localidades de Villa María de Río Seco y Sebastián El Cano.

El deceso se suma al fallecimiento de otro hombre que fue informado durante la jornada del sábado. Una persona perdió la vida al intentar sofocar las llamas en el departamento de Tulumba, mientras que su hermano resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo y está internado en el Instituto del Quemado en grave estado.

