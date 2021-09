"Jugar la Copa Federal es una gran oportunidad para el fútbol femenino"

Cuando está haciendo zapping y ve un partido de fútbol femenino, para. Lo deja. Deja el control remoto. Es que Ángela Messina admira a esas jugadoras que están jugando de manera profesional o semiprofesional. Eso la motiva. Le genera expectativas. Son sus referentes. Y, quizás, sueña con jugar algunos de esos partidos.

Y en ese contexto, con anhelos e ilusiones, la “Colo” se prepara junto a todas sus compañeras de Sportivo Belgrano de San Francisco para disputar la primera edición de la Copa Federal Femenina.

La fase provincial se disputará este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto y las jugadoras de la “Verde” debutarán el sábado, a las 17, ante Universidad Nacional de Río Cuarto.

“Para nosotras, como equipo, jugar esta copa significa mucho. Es una linda oportunidad para todas y para el fútbol femenino. Ese reconocimiento y el dejar atrás prejuicios de que una mujer no sabe jugar al fútbol es lo más importante de esta Copa”, le dice la marcadora central nacida el 27 de enero del 2005 en la ciudad de San Francisco.

Por estas horas se viven momentos de mucha alegría en el club sanfracisqueño por esta histórica participación en un torneo organizado por AFA y porque hace un par de semanas la institución dio inicio al primer Torneo Femenino de la zona, en la que participan diez equipos después de 25 años en la ciudad. Las dirigidas por la dupla Paola Durán-Marianela Miretti debutaron con una victoria por 3-0 ante Proyecto Crecer. En Sportivo hay 48 jugadoras. El crecimiento es muy grande y celebrado. Por estos días se está armando el equipo de Reserva, también.

A Río Cuarto viajará el primer equipo que está conformado por 25 jugadoras. “Vamos con expectativas altas como equipo. Confiamos mucho en nosotras. Lo más lindo será vivir esta experiencia, disfrutarla”, exclama la “Colo” Messina. Y agrega: “Jugaremos ante equipos que mucho no conocemos. Vamos con ganas y muchas ansias. Será una linda experiencia para los cuatro equipos y sería muy bueno entablar relación entre equipos, llevarnos bien estos días”.

El primer partido de la “Colo” Messina con la camiseta de Sportivo Belgrano fue hace un par de años en un torneo en Colonia Valtelina. Nunca lo olvidará. Entendió que jugar de defensora era lo que quería para su vida. “Ese partido me marcó, nunca me lo voy a olvidar”, confiesa.

La defensora está en Quinto año del secundario. Asiste al Instituto Pablo VI. Dice que cuando termine irá a Córdoba a estudiar en la Universidad y su anhelo es jugar en algún club de “La Docta”. “El fútbol me encanta, me fascina, lo amo. Mi ilusión es seguir jugando al fútbol allá, no me importa en qué club, porque es lo que me hace feliz y me sube el ánimo”, cuenta.

Además, explica que empezar a practicar este deporte le sirvió para “romper estereotipos”.

- ¿Qué es lo mejor que tiene este plantel de Sportivo Belgrano?

- El compañerismo es lo más representativo de nosotras. Nos llevamos muy bien, nos apoyamos. Cuando alguna comete un error, rápido nos motivamos, no dejamos que ninguna se bajonee o se ponga mal. Estamos una ara la otra y eso es importante en los partidos. Además, somos amigas afura de la cancha. La pasamos lindo antes, durante y después de los partidos, en las prácticas, con juntadas afuera del fútbol.

