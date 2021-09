La curiosa e injusta medida del Consejo Federal que afecta a Belgrano

La entidad que nuclea a los clubes del "interior" no permite que las futbolistas "Piratas" en AFA que participen de la Copa Federal Femenina.

Se acerca la tan esperada Copa Federal femenina, que posee como premio final la clasificación para la Copa Libertadores.

Por Córdoba está previsto que participen Belgrano, Sportivo Belgrano de San Francisco, Tiro Federal de Cosquín y Universidad de Río Cuarto. La fase provincial se disputará el 2 y 3 de octubre en el "Imperio del sur", donde se el ganador se quedará con el cupo cordobés para la fase final, que tendrá a ocho equipos del "interior" y ocho equipos que participan en Buenos Aires. (Sí, Buenos Aires, como siempre, con beneficios).

Pero ese no sería el único beneficio para los equipos bonaerenses. Lo curioso es que el palo en la rueda lo pone el Consejo Federal, entidad que supuestamente defiende los derechos de los clubes del "interior".

¿Qué pasó? Según informaron en el boletín oficial de la Liga Cordobesa de Fútbol, Consejo Federal no permite que las jugadoras inscriptas en AFA disputen el certamen. Y ahí aparece la controversia con el club que comanda Luis Fabián Artime, ya que Belgrano está participan de la Primera C del torneo organizado por AFA, y a pesar de que hay un plantel amplio, el porcentaje de jugadoras inscriptas en AFA es mayoritario. Y según está inédita resolución, "las jugadoras a incluir en la lista de buena fe de la Copa Federal de fútbol femenino deberán únicamente ser aquellas que se encuentran verificadas en el sistema Comet a favor de la Liga Cordobesa de Fútbol, en consecuencia las jugadoras de Belgrano verificadas en AFA no podrán participar del torneo”.

Ante esta situación desde la dirigencia del club de Alberdi le solicitaron al Consejo Federal habilitar a 14 jugadoras y completar la lista de buena fe con las que no estén inscriptas en AFA. Se espera respuesta.

Por su parte, la directora técnica de las "Piratas", Daniela Díaz, se mostró molesta ante esta situación; y en redes sociales expuso esta clara injusticia.

"¿Por estar afiliadas al Consejo Federal y no directamente a la AFA no podemos competir con jugadoras de AFA en la Copa Federal? ¿Y los equipos de Buenos Aires? Siempre irían con ventaja deportiva...", se preguntó en un tuet; y agregó: "Los equipos que pertenecemos a las 8 regiones sin jugadoras de Afa, pero los 8 que entran de Afa de la A, B.. que arrancan seguramente en 4tos.. con todas jugadoras de Afa... ¿Un poco injusto no?

Finalmente anheló: "Ojalá se revea esta medida y este formato de torneo pronto..."

