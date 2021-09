Scaloni: "Messi es inamovible en la Selección Argentina"

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni volvió a remarcar que en su equipo que compite en Eliminatorias Sudamericanas, el único jugador titular es Lionel Messi. Lo hizo en el marco de una entrevista donde dejó otros detalles del combinado nacional, que en octubre se dispone a jugar la triple fecha en el camino al mundial de Qatar 2022.

"Yo soy del pensamiento de que tiene que estar siempre, que es inamovible. Nos respetamos y eso es lo más importante. En algún momento pensé que tenía que ir al banco con Paraguay, pero decidí que juegue. Para arriesgar a un jugador 35 minutos, prefiero que salga de arranque", contó Scaloni sobre su plan de juego.

"Conmigo Leo va a jugar siempre y, cuando no lo haga, será porque no lo veo en condiciones. En eso no tenemos ningún problema. En el equipo todos saben que hay uno solo que es titular", agregó el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli.

"Siempre lo hablamos, en caso de que no lo veamos bien, lo charlamos. Pero para mí tiene que jugar siempre incluso si no está de la mejor forma, como pasó en la Copa América en Brasil. Pero siempre charlando el tema con él", agregó.

Para cerrar, siguió elogiando a Messi: " "Un equipo que tiene a Messi tiene que tener jugadores de buen pie a su lado. No podés tener a 10 que solo quieran tener la pelota y que ninguno sea vertical. Nosotros los tenemos y optamos que la mejor opción es esa".