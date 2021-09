Datos preliminares indican que el detenido en la UCA murió por "falla cardíaca"

Los peritos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo de Maximiliano Miranda, de 34 años, detenido en la Unidad de Contención de Aprehendidos de Córdoba (UCA) que falleció este lunes, indicaron que la muerte se dio por la falla cardíaca y ordenaron estudios complementarios para intentar determinar la causa eficiente de su muerte.

Este lunes a la noche se realizó la autopsia sobre el cuerpo de Miranda y aunque aún no se conocen los datos definitivos, los análisis preliminares descartaron que haya sufrido golpes o maltratos durante su detención.

“Se intenta determinar que fue lo que provocó la falla cardíaca de Miranda, si fue por una septicemia o por alguna insuficiencia previa. También es importante indicar que su cuerpo no presenta golpes, ni moretones, ni marcas o lesiones, por fuera de las lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego que ya tenía al ser detenido”, aseguró en declaraciones a Radio Universidad, la doctora María José López, secretaria del fiscal José Mana, a cargo de la investigación.

El fiscal, a su vez, ordenó estudios complementarios toxicológicos y de anatomía patológica, para intentar encontrar elementos que permitan determinar por qué el joven tuvo una falla cardíaca que lo llevó a la muerte.

Reclamo de familiares

Este lunes, según denunciaron familiares y otros detenidos, el hombre no habría sido atendido por los médicos, lo que generó bronca y malestar entre los internos del Pabellón Amarillo.

"Decían que tenia Covid, lo desmiento categóricamente. Estaba sangrando por el impacto de bala, no tenía por qué estar acá, tiene que estar en un hospital, si no tienen enfermeros ni una caja con gasas, ni alcohol. No le dejaron pasar los antibióticos ni los remedios que estaba tomando. Les dijo que se sentía mal y lo dejaron, es abandono de persona", afirmó el padre de Miranda, quien denunció que su hijo no recibió la atención médica necesaria.

Miranda se presentó el viernes pasado en el Hospital Elpidio Torres con heridas de armas de fuego en el muslo y un brazo. Mientras estaba en el centro de Salud, se conoció que había participado el pasado 16 de septiembre en un asalto a una frigorífico de Villa Azalais y por eso fue detenido bajo la imputación de robo calificado agravado por el uso de arma de fuego.

Por otro lado, la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria de Córdoba, Cecilia Lanzarotti, indicó que el interno pasó por el proceso que pasan "todas las personas que son detenidas en Córdoba".

"Se constata si puede permanecer alojada o no en el establecimiento. Fue asistido recibiendo las curaciones y la indicación farmacológica correspondiente. Hoy -por este lunes- lamentablemente falleció y algunos internos en señal de protesta generaron algunos disturbios que fueron controlados, no teniendo que lamentar heridos ni en la fuerza ni entre los aprehendidos", remarcó Lanzarotti en diálogo con la prensa, tras conocerse la noticia.

