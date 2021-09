Protesta y reclamos tras la muerte de un interno en la UCA

Familiares de internos alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) de Córdoba se hicieron presentes en el lugar tras el fallecimiento de un hombre de 34 años.

Maximiliano Miranda fue baleado el pasado viernes y posteriormente fue atendido en el Hospital Elpidio Torres. Tras ser estabilizado fue trasladado a la UCA, en el marco de una investigación.

"Decían que tenia Covid, lo desmiento categóricamente. Estaba sangrando por el impacto de bala, no tenía por qué estar acá, tiene que estar en un hospital, si no tienen enfermeros ni una caja con gasas, ni alcohol. No le dejaron pasar los antibióticos ni los remedios que estaba tomando. Les dijo que se sentía mal y lo dejaron, es abandono de persona", afirmó el padre de Miranda, quien denunció que su hijo no recibió la atención médica necesaria.

Por otro lado, la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria de Córdoba, Cecilia Lanzarotti, indicó que el interno pasó por el proceso que pasan "todas las personas que son detenidas en Córdoba".

"Se constata si puede permanecer alojada o no en el establecimiento. Fue asistido recibiendo las curaciones y la indicación farmacológica correspondiente. Hoy lamentablemente falleció y algunos internos en señal de protesta generaron algunos disturbios que fueron controlados, no teniendo que lamentar heridos ni en la fuerza ni entre los aprehendidos", remarcó Lanzarotti en diálogo con Cadena 3.

Dentro y fuera del establecimiento se desarrollaron diferentes protestas e incidentes con el fin de reclamar mejores condiciones y denunciar la muerte del interno.