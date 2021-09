Canal de las Cascadas: 84 familias ya son propietarias definitivas de sus hogares

Este miércoles, el gobernador Juan Schiaretti, junto a la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional, Alejandra Vigo, encabezaron la entrega de nuevas escrituras gratuitas a un barrio capitalino. En esta oportunidad, se otorgaron 85 títulos dominiales en el sector de Los Boulevares Anexo de la capital cordobesa, correspondientes a la cooperativa de viviendas “Canal de las Cascadas”.

La cooperativa está ubicada al noroeste de la ciudad, fuera del anillo de Circunvalación y tiene una antigüedad de más de 20 años. Su población aproximada es de 107 familias.

“Para nosotros es una inmensa alegría poder estar hoy con ustedes, la verdad que recuerdo allá en el 2010 que, por iniciativa de Alejandra Vigo, se decidió darle la escritura a los vecinos y que sea de manera gratuita”, recordó el gobernador al comienzo de su discurso.

Schiaretti estuvo acompañado por el diputado nacional, Paulo Cassinerio, la ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure, y el viceintendente de la Capital, Daniel Passerini.

Sobre “Tu Casa – Tu escritura”, el mandatario reconoció que permite darle de forma gratuita las escrituras a las viviendas sociales realizadas con mucho esfuerzo propio, mediante el trabajo de los vecinos y el de muchas cooperativas.

El barrio cuenta con playón deportivo, posta policial, escuela, servicios de alumbrado público, asfalto y una plaza.

“Tu Casa-Tu Escritura” es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

“Estamos celebrando algo que es motivo de orgullo para Córdoba, que son las políticas públicas de escrituraciones. Esto es posible gracias a una política sostenida desde el año 2010”, expresó el viceintendente Passerini.

El programa se convirtió en una política pública, respondiendo a la Ley Provincial N° 9811, donde se regulariza la titularidad dominial de distintos barrios de la Capital y localidades del interior provincial.

Hasta el este miércoles 22 de septiembre, bajo esta iniciativa, se han entregado un total de 14.324 escrituras en toda la provincia de Córdoba, garantizando la seguridad jurídica en la tenencia y en la propiedad de los inmuebles, como así también la concreción del sueño de la casa propia por parte de las familias.

“Ustedes llevan más de 30, 40 años batallando para tener la escritura, y hoy eso es realidad: la casa es de ustedes, nadie se las puede tocar y se la pueden dejar a sus hijos. Pueden contar con este gobierno provincial y municipal porque tienen la sensibilidad necesaria, porque lo que queremos es que Córdoba siga progresando, y que las barriadas sigan creciendo con Justicia Social”, cerró Schiaretti.