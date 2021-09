De paro, los trabajadores de la salud realizaron un abrazo solidario al Neuro

Trabajadores y trabajadoras de la salud realizaron este martes un paro y encabezaron un abrazo solidario al Hospital Neuropsiquiátrico. La medida, según informaron, se debe a la grave situación que atraviesa el sistema de salud provincial y los dispositivos de salud mental.

"Las y los trabajadores nos vemos ante la realidad de un sistema de salud desfinanciado y agotado. Esta situación se refleja crudamente en los dispositivos de salud mental. En particular el Hospital Neuropsiquiátrico como denuncian sus trabajadores profesionales y no profesionales, pasa por una situación de colapso. A las políticas generales de precarización del Ministerio de Salud se suma una situación crítica particular por la falta de profesionales y el aumento de la demanda por el incremento de padecimientos psíquicos en este momento de la pandemia", denunciaron desde la Unión de Trabajadores de la Salud.

Tras el abrazo, la dirección del hospital propuso contratar a dos monotributistas para paliar el déficit de personal. "Es decir, proponen profundizar la precarización como respuesta a nuestros reclamos legítimos, algo que rechazamos de plano: necesitamos incorporar trabajadores con plenos derechos y estabilidad", señalaron desde la UTS.

Por esa razón, los representantes gremiales advirtieron resolvieron continuar la huelga por tiempo indeterminado y realizar una nueva reunión mañana para evaluar la realización de otras medidas de fuerza.

En el marco de la medida de fuerza, “sólo se atenderán estrictas emergencias", aseguraron.

