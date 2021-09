Mario Negri y Gustavo Santos cerraron la campaña junto a Macri, vía Zoom

El acto se desarrolló en la Plaza de la Música y contó con la presencia, vía Zoom del ex presidente Mauricio Macri.

Juntos por Córdoba, la lista que encabezan Mario Negri y Gustavo Santos, cerró este miércoles por la noche su campaña electoral de cara a las elecciones Paso del domingo.

El acto se desarrolló en la Plaza de la Música y contó con la presencia, vía Zoom del ex presidente Mauricio Macri, que en todo momento apoyó esta lista.

"Dentro de todos los dirigentes valiosos que hay en Córdoba, me decidí por este camino recorrido junto con Mario y con Gustavo", expresó Macri al referirse al actual jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y a quien fuera su ministro de Turismo, Gustavo Santos.

"Queremos que cada argentino diga basta a la mentira y a la dádiva, queremos trabajar y que nos den el lugar que nos corresponde. Los quiero con locura. Me siento un cordobés y espero que a a partir del 13 todos juntos demos vuelta esta historia", arengó el líder del PRO, quien se conectó de forma remota para estar presente en el acto a través de una pantalla gigante montada sobre el escenario del estadio La Plaza de la Música.

No pude estar allá, pero fue una alegría acompañar a @marioraulnegri @GustavoSantosOk @SoherElSukaria y @MSoleCarrizo en el cierre. No tengo dudas de que el domingo los cordobeses van a ser una vez más protagonistas y que este es el equipo para representarlos. #JuntosxCórdoba pic.twitter.com/ScoON397M8 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2021

Sobre su posible cambio de residencia a Córdoba, el ex jefe de Estado prolongó el misterio pero dejó algunas claves al señalar que tiene ganas de "pasar más tiempo" en esa provincia que siente como propia. "Hay mucho por contagiar al resto de la Argentina que nace de Córdoba, Ustedes nunca le creyeron a los espejitos de colores, a los vendedores de baratija. Los quiero con locura", remató.

Luego de las palabras de Macri y Santos, Negri fue el encargado de realizar el cierre del acto, en el que agradeció a Macri por el apoyo y despotricó contra el Gobierno, además de deslizar críticas hacia sus rivales en la interna del domingo.

El cordobés recordó que a fines del 2017, cuando el Congreso debatía la reforma previsional, sectores sociales, sindicales y políticos cercanos al actual Gobierno participaron de una violenta protesta que terminó con incidentes. .

"Se tentaban por voltear al Gobierno y aguantamos los trapos", se jactó, pero advirtió que ahora "volvieron peor que antes".

"Hoy comienza la marcha para vencer al populismo. Pero para ganarle no hay que vencer una elección sino que hay que vencer las ideas del populismo y convencer que por ese camino no hay retorno. No hay futuro, hay pasado. Ese es el desafío que tiene Juntos por el Cambio", manifestó el radical.

Tras ponderar que "el kirchnerismo con los cordobeses es como el agua y el aceite", Negri acusó a los dirigentes oficialistas de ser "unos mentirosos seriales".

"Te encerraron un año y medio y ellos estaban con champán y dulce de leche de joda en el poder. No existe otro país en el mundo donde un Presidente que hace eso no comparezca ante la Justicia", observó.

En un mensaje hacia la interna con Juez, y para diferenciarse dijo que tiene "la tranquilidad" de que con el kirchnerismo él "nunca" tuvo "nada que ver".

"Ni siquiera en el momento en que encandilaban a la Argentina, ni siquiera en ese momento me subí a ese ómnibus. Así que no tengo que sobreactuar", remarcó. En este sentido, afirmó que "la política no es una garrocha para saltar de un lado a otro sino una herramienta para defender lo que uno piensa".

"El lunes vamos a estar todos juntos. Hubiéramos querido esperar los resultados todos juntos porque nuestro adversario no está en JxC. Siempre hay picardía, hay que inventar alguna diferencia pero hay que cuidar la lengua porque de ahí no se vuelve", agregó.

Negri es precandidato a senador nacional junto a la dirigente del PRO Soher El Sukaria, mientras que Santos encabeza la boleta de precandidatos a diputados nacionales en la que también están Soledad Carrizo (UCR), Ramón Mestre (UCR), Mariana Spizua (PRO) y Gregorio Hernández Maqueda (CC).