Reapareció Eduardo Duhalde y dijo que “la Argentina está cada vez peor”

El ex Presidente intentó recuperar protagonismo con declaraciones altisonantes a cuatro días de las Paso. "La dirigencia se acostumbró a ganar un millón de pesos por mes", dijo.

A cuatro días de las PASO, el ex presidente Eduardo Duhalde consideró este miércoles que la situación en la Argentina "es muy difícil" y postuló que se debe trabajar "mirando al futuro" con el objetivo de conformar un "gran acuerdo" para 2023.

En la misma línea, el ex mandatario aseguró que el estado del país requiere "no echar más leña al fuego" y dijo que durante su gestión al frente de la Casa Rosada logró gobernar en coordinación con un 90% de las fuerzas políticas.

"Lo que está pasando es un desastre. La Argentina está muy mal, cada vez peor", aseguró el ex gobernador bonaerense en declaraciones al programa "Levántate y Anda", por Radio Colonia AM 590.

Duhalde consideró que gobernar configura un acto "sencillo" y afirmó que el problema del país no está en la deuda contraída con el FMI sino lo que "no se produce". "A un amigo querido siempre le digo que estamos haciendo un maremoto en una pelopincho", graficó.

"No todos los dirigentes son malos, hay muchos malos, regulares y buenos. Sólo hay que juntarlos", señaló Duhalde, a la vez que agregó: "La dirigencia se acostumbró a ganar un millón de pesos por mes".

Al analizar la función del Presidente, el lomense volvió a advertir sobre el impacto de ese rol en la salud mental de quien lo ejerce: "No es sano. En el último mes de la gestión de (Fernando) De la Rúa estaba su cuerpo, pero no él. Su mente estaba en otro lado, no escuchaba, tenía la mirada perdida".

Para el ex mandatario, esta pérdida de la ubicación se genera en las personas que consideran que pueden abarcarlo todo. "Súper hombres", fue el término que utilizó para definirlas.

Duhalde volvió a contar que padeció una situación similar durante su mandato: "En marzo empecé a alucinar, veía un río en Olivos. Me trajeron a ocho adventistas y así salí. La gente no se enteró".

Por otra parte, el ex jefe de Estado aseguró que la Argentina debe avanzar al ritmo en el que cambia el mundo, para no "quedar enganchado para atrás".

Fuente: NA

