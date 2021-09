Vigo: "Para ser progresista hay que hacer y en Córdoba se hace"

La candidata a senadora de Hacemos por Córdoba Alejandra Vigo visitó este lunes las localidades de Almafuerte y Hernando. "No queremos ir al Congreso a pelear por pelear", dijo.

La candidata a senadora de Hacemos por Córdoba Alejandra Vigo visitó este lunes Almafuerte y Hernando. En Almafuerte mantuvo un encuentro con dirigentes políticos y referentes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En tanto que en Hernando dio una conferencia de prensa en la sede del PJ. En esa localidad, visitó las instalaciones de la empresa productora de maní, Servicios Agropecuarios, que emplea más de 450 trabajadores y exporta a más de 40 países. “Esta empresa es una muestra de la Córdoba, que es el corazón productivo del país y que no para”, señaló Vigo. En ese contexto, dijo que el domingo 12, “se juegan los intereses de Córdoba, para que todos los sectores puedan seguir progresando”.

“La Constitución Nacional lo dice bien claro, el Senado es la representación de las provincias de manera que el primer interés de un senador, y también de un diputado cordobés, es la defensa de su provincia. Esta grieta política entre dos sectores -que ya han gobernado- no le hizo bien a ningún argentino y, mucho menos, a ningún cordobés. Esta elección es clave para el gobierno de Juan. No queremos ir al Congreso a pelear por pelear sino para que se cierre la peor grieta que tiene este país: la grieta federal, ya que a la hora de aplicar políticas, el criterio sigue siendo centralizado. La nuestra es una de las provincias que más aporta, que más producción aporta al desarrollo del país ¡Pero no vuelve a Córdoba! Necesitamos que vuelva para seguir haciendo estas obras magnificas con un criterio de gestión cordobés que sí es federal, una característica que reconocen los intendentes de distintos signos políticos”, subrayó.

En ese sentido, graficó: “En Córdoba, los 427 municipios y comunas se reúnen en una mesa a discutir y debatir qué obras hacen al avance de cada una de las regiones: caminos rurales, electrificación rural, accesibilidad, circunvalaciones, la autovía, los accesos regionales, acueductos y tantas más. Los gasoductos que atraviesan toda la provincia y benefician a las familias y hace que regresen las industrias generando empleo y futuro”.

Vigo recorrió Tercero Arriba, acompañada por el legislador departamental Adrián Scorza, el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, el vicepresidente del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) José Luis “Lichi” Scarlatto, intendentes, jefes comunales y concejales del departamento.