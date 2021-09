“Pepa” Gómez: “Vamos a representar a todas las jugadoras de Córdoba”

Llega un momento histórico para el fútbol de Córdoba, fundamentalmente para la rama femenina. Por eso se celebra y todas las futbolistas que juegan en diversas canchas, potreros o plazas cordobesas están expectantes. Es que este sábado, a las 11, Belgrano debutará oficialmente en el torneo que organiza la AFA. Lo hará en la Primera C, en condición de visitante, ante San Martín de Burzaco.

Es un premio al fútbol femenino cordobés. Pero si había una jugadora cordobesa que merecía estar en este momento histórico es Romina Gómez… la “Pepa”. Es que la Diez es una leyenda del futbol de estas tierras, se cansó de hacer goles en cuanta cancha jugó y a cuanto equipo enfrentó.

Pero fiel a su estilo, en la previa a la presentación histórica, la talentosa jugadora de las “Piratas”, en diálogo con La Nueva Mañana, expresó: “Es un sueño cumplido, la luchamos desde abajo todas para esto, era un sueño también para las que ahora no están. Y las estaré representando a ellas. Estoy muy contenta, porque siento el apoyo de ellas. Siempre las chicas me escriben, me felicitan y me pone contenta. No sólo mis ex compañeras, también jugadoras de otros equipos. Vamos a representar a todas las jugadoras de Córdoba. Nos toca a nosotras, pero hay muchos equipos que tranquilamente podrían estar en la misma categoría que nosotras. Esto es pasito a pasito y creo que todas podemos jugar en AFA. Sería un sueño que otras jugadoras de Córdoba puedan”.

Así es la “Pepa” Gómez, la que en medio de la alegría en la previa a vivir un momento especial, se acordó de sus ex compañeras pioneras en Belgrano y de sus colegas de otros equipos de la Liga Cordobesa.

La “Pepa” Gómez es puro talento con la pelota. Es la encargada de organizar el juego y, como si fuera poco, de convertir.

- ¿Cómo esperas el debut?

- Estoy ansiosa por que llegue el gran día, ese día soñado. Estamos trabajando mucho para dar lo mejor.

Amiga de la pelota

La “Pepa” es Belgrano. Lleva más de una década vistiendo la casaca celeste y haciendo arte con la pelota. Ni aún con las posibilidades infinitas que dan las palabras se puede describir con certeza la figura de la “10”, pero sí podemos con seguridad exclamar que Romina Gómez es una artista. Regala pinceladas de talento cada vez que juega. Y así lo han disfrutado quienes asisten a los partidos de fútbol femenino en Córdoba y, fundamentalmente, las hinchas de Belgrano. Y seguirán disfrutando de ese arte. “Tuve propuestas para irme, pero Belgrano siempre fue mi prioridad. Estaba con este sueño y ojalá en un año y medio estemos en Primera. Es el objetivo, pero pasito a pasito. Además, tengo mi trabajo, y no me convenía. Eran muchas cosas. Belgrano es mi prioridad”, dijo con su voz casi timorata y dulce. Parece tímida fuera de la cancha, pero una vez que tiene la pelota es puro talento, desequilibrio... fútbol... una artista de la pelota.

Esa pelota tan amiga de ella desde que es pequeña. A propósito, en la charla con este medio se animó a hacer una confesión.

- ¿Sos de ponerte nerviosa antes de un partido?

- Éste va a ser especial y estaré ansiosa, pero ya cuando empiece la entrada en calor se termina todo. Mirá, siempre antes de empezar un partido necesito hacer jueguitos con la pelota para sentirme tranquila. Siempre, siempre – se ríe-, necesito hacer jueguitos. Se lo digo a las chicas a eso.

La leyenda

El pasado domingo 22 de agosto, Romina Gómez vivió un día lleno de emociones. Es que inauguraron un mural realizado por el artista cordobés “El Cape” en su honor en el barrio donde vive, Ciudad de Los Cuartetos. Aún perdura la emoción, ya que lo ve todos los días.

“Nunca me lo esperé, ni imaginé algo así. Fue una sorpresa hermosa y más que vinieran mis amigas, familias, estuvo muy emocionante. Paso y lo miro todos los días. Está a la vuelta de mi casa y cuando lo veo es raro, es hermoso, los vecinos me felicitan”, contó la leyenda cordobesa que está a horas de cumplir su sueño de representar a Belgrano en un torneo de AFA. Simplemente, la “Pepa”.

