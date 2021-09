Milagros Brizzi es la nueva presidenta del club de ajedrez de Córdoba

El sábado pasado, el club Ajedrez Pensado de Córdoba renovó su comisión directiva y eligió para el máximo cargo a Milagros Brizzi. Ella es maestra internacional, enseña en colegios como el Monserrat y, en diálogo con La Nueva Mañana comentó cómo vive el efecto en las jóvenes la exitosa serie "Gambito de Dama" que emite Netflix.

Milagros presidirá la Comisión Directiva en el período del 28 de Agosto de 2021 hasta 28 de Agosto de 2022. El resto de la comisión la integran José Pellitteri (vicepresidente), Alejandro Moreno (secretario), Camilo Argüello Pitt (prosecretario), Gastón Moisset (tesorero), Fernando Albarracín (protesorero), y los vocales Luis Misael Díaz, Marcos Bute, Lucas Peretti, Esteban Sponton, Luis Caserez.

"El sábado fue la reunión de socios del club fui electa presidenta hasta el 2022. Yo ya era vicepresidenta el año pasado, así que venía trabajando ya en la comisión. Creo que siempre es necesario como deportista que colaboremos en la organización. Por ahí uno tiene la mirada más de jugar, pero es necesario involucrarte más en esta actividad que es amateur, donde no hay sponsors ni te pagan por hacerlo. Lo hacemos por amor y pasión al club y sostener este espacio donde podamos practicar ajedrez y mejorar nuestro juego", relató Milagros a La Nueva Mañana.

Brizzi contó que el club alquila su sede propia en calle Maipú y tienen muchos tableros y relojes como un capital que se ha ido formando en estos 14 años de vida que tiene la institución.

A la hora de hablar de género, reconoce que son pocas las jugadoras en el ajedrez pero resaltó que "ver referentes femeninos en puestos dirigenciales, o jugando o difundiendo la actividad, siempre atrae a más gente. Es muy bueno que las chicas puedan ver que es posible jugar al ajedrez y ser incluidas en la toma de decisiones", expresó.

Sobre la serie éxito en la plataforma Netflix, "Gambito de dama", Brizzi opinó que la misma permitió que el ajedrez tuviera mucha difusión en el último año. "Ha atraído a mucha gente que había dejado de jugar o que lo hacía de chico y ya no lo hacían. También se acercan personas que siempre quisieron aprender y nunca lo habían hecho. Y la virtualidad por la pandemia también permitió que mucha gente que pasó más tiempo en su casa pudiese volcarse al ajedrez", evaluó.

Contó además que da clases en el Colegio Monserrat y en UTGHRA y en sus clases tiene alumnas mujeres y alumnos varones en igual proporción. "Pero ocurre que cuando se compite, las mujeres son las menos, son muy poquitas. De alguna forma, la serie de Netflix relata un poco eso, pero quizás no marca con tanta veracidad lo que ocurre. Me parece, por ejemplo, que una chica se destaque tanto y haya recibido el aval de todos sus contemporáneos es algo raro de ver para la época en la que está ambientada la historia. De hecho, campeones mundiales la abrazan y felicitan y eso sería algo que no se hubiera dado en la realidad; porque incluso para campeona del mundo en esa época se desprestigiaba un poco el nivel de juego de las mujeres. Si bien eso no se marca en la ficción, está bueno el mensaje que da para inspirar a las jóvenes a pensar que como mujeres pueden convertirse en excelentes jugadoras y ganarles a cualquier persona".

En cuanto al club, Brizzi comentó que la comisión tiene muchas ganas de seguir sumando socios y creciendo. "Empezó siendo un grupo de amigo de gente que quería jugar al ajedrez y necesitaba un espacio y organización. Y hoy es un club con cierta trayectoria, donde pasaron muchas comisiones y fue formando su capital a lo largo de los años. "Remarco que es necesario que como deportistas seamos parte de la organización porque es muy amateur y necesita apoyo. Invito a las chicas, jóvenes y grandes, a acercarse, a sumarse, porque el ajedrez no tiene edad ni género", indicó.

Para contactar al club, comunicarse a los teléfonos 351 370-8813 (Gastón) / 3513070854 (Milagros).